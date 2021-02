BOGATI BIZNISMEN ODLEPIO ZA TANJOM SAVIĆ Šalje joj skupocene poklone, ona prestravljena zbog JEDNE STVARI

Koči je nezavidna situacija u kojoj je sa suprugom Dušanom Jovančevićem!

Tanja Savić ima novog udvarača - reč je o tridesetogodišnjem biznismenu iz Smedereva koji, prema pisanju medija, ne bira sredstva da sa njom otpočne romansu. Kako se priča, novi udvarač pevačice ima građevinske firme u Srbiji i Evropi.

- Po Tanjinom povratku u rodni kraj, mnogi muškarci su se podsetili zbog čega je pre desetak godina važila za najlepšu devojku iz okoline Smedereva i zbog čega je po njih bila fatalna. Jedan od tih muškaraca je i mlađani biznismen koji je sa njom odrastao, a sa kojim je posle udaje izgubila svaki kontakt. Taj momak je i kao mlad bio zaljubljen u nju, a kada ju je nedavno sreo u jednom restoranu, emocije su ga ponovo savladale. Prišao je stolu za kojim je bila sa sestrom, pozdravio je, a potom predložio da odu na ručak kada bude imala vremena - priča izvor, koji ističe da pevačica strahuje da izađe sa mlađanim biznismenom zbog Dušana koji bi to mogao da iskoristi protiv nje na sudu u borbi za starateljstvo nad sinovima koje je pre skoro godinu dana tajno odveo u Australiju.

- Od trenutka kada ju je ugledao, taj momak ne prestaje da se udvara Tanji. Šalje joj romantične poruke, skupocene poklone preko zajedničkih prijatelja, posvećuje joj svu moguću pažnju i strpljivo čega da pristane na ručak, ali ona sve to odbija iz straha da će Dušan poludeti ukoliko izađe sa drugim muškarcem. Osim toga, vrlo dobro zna da bi on to iskoristio protiv nje i da bi je na sudu predstavio kao bludnu majku. Ukočena je i propušta tu priliku samo da bi konačno bila sa svojim sinovima - navodi izvor i otkriva da je velika šteta što mu Savićeva ne daje priliku budući da se radi o izuzetno ostvarenom i uspešnom momku koji ima firme u Evropi koje vrede milione.

- Taj momak je iz dobre porodice koja poštuje Tanjinu, a pored toga i jako uspešan u svom poslu. Ima građevinsku firmu u Srbiji i nekoliko firmi koje izvode građevinske radove u Evropi. Umesto da uživa pored čoveka koji bi je držao kao malo vode na dlanu, ona odbija da se prepusti zbog muža koji joj je sve uzeo. Daj bože da na suđenju koje je zakazano za 19. februar sve prođe kako treba, da joj sud vrati sinove i da konačno uđe u vezu sa nekim ko je zaslužuje. Taj momak je ceo paket i biće joj žao ako propusti tu priliku - zaključuje izvor.

Autor: D.T.