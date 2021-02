Razvezao jezik, pa ispričao svoju stranu priče.

U proteklih nekoliko nedelja, u javnost su isplivali brojni kompromitujući, skandalozni snimci Maje Marković, učesnice "Zadruge". U jednom od snimaka, Maja sedi na međunožju svog nekadašnjeg verenika Jovice Putnikovića i, pred svojim maloletnim detetom, moli ga za seks, dok se u drugom vidno alkoholisana tetura i pokazuje svoje nage grudi. Domaća javnost o tome nedeljama unazad bruji, a da su sporni snimci obelodanjeni Maja je saznala tek juče od Marka Đedovića, tokom "Igre istine".

Maja je istog trenutka briznula u plač i doživela nervni slom, a potom za sve okrivila svog bivšeg verenika Jovicu Putnikovića i javno mu zapretila da će ga uništiti.

- Znaš kakve ja informacije mogu da iznesem o njemu, mogu da ga ukopam! Odvratan je. Uništiću te kad izađem, j*baću ti mater! Naći ću te, kunem ti se! J*bem dan kada sam ga upoznala, šta mi je uradio... - urlala je Maja, dok ju je Alen smirivao.

Posle sinoćnje drame, pozvali smo Jovicu kako bismo saznali kako reaguje na javne pretnje bivše verenice, a na samom početku razgovora želeo je da svima jasno stavi do znanja da sporne snimke nije on plasirao u javnost.

Optužuje mene, a ja s tim nemam veze. Posle udesa koji sam imao, telefon mi je završio na popravci u servisu, a posle Boga pitaj gde su sve te fotke i klipovi iz telefona završili i kako se to proširilo... Ja nisam nigde puštao nikakve snimke, niti pojma imam kako je to dospelo u javnost - objasnio je Jovica, koji je šokiran Majinim pretnjama.

- Posle toga što mi je uradila sa Alenom i svih afera, sada me vređa i preti, a ja to nisam ni izbacio... Pa, šta da kažem? Sad me još više vređa to što priča i mene okrivljuje, a ja s tim nemam veze. Opet me napada i dodatno povređuje psovkama, a ništa nisam uradio... Što se tiče tih pretnji da će progovoriti, da može da me uništi - ništa ne postoji što se već ne zna, ne postoji nikakva informacija tog tipa - zaključuje Putniković za Pink.rs.

