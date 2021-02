Osuo paljbu!

Poznati pevač Halid Muslimović se pre tri godine našao se na udaru javnosti, kada ga je prijavila navodna bivša ljubavnica Sonja Bašić za nanošenje teških telesnih povreda.

Pre nekoliko dana Osnovni sud u Banjaluci osudio je pevača za krivična dela nasilja i ugrožavanja sigurnosti, jedinstvenom novčanom kaznom od 1.200 konvertibilnih maraka (oko 600 evra).

Halid se danas uživo uključio u emisiju "Premijera - Vikend specijal" gde je govorio o svemu što se desilo.

- Nije jednostavno to što se piše, a kad se pumpa, još je gore. Ja poznajem sebe, znam ko sam, šta sam, ne mogu se suprostaviti medijima koji za sitni keš pišu svašta. Ovo nije fer, ja to nisam zaslužio. Život je takav, ima turbulencija, ali idemo dalje. Ne želim i ne mogu da se suprostavim - rekao je on, pa nastavio:

- Ja sam želeo da učinim nešto dobro i da prepijanu ženu odvedem kući. Desile su neke stvari, bila je pijana, maltretirala mene u autu, ali dobro. Sud je okarakterisao to kao lakše povrede. Ja stojim iza toga, razlog da se ja omalovažim je što ja nisam hteo sa dotičnom da idem u krevet i taj stan, nisam hteo da ulazim u prljave poslove koje je radila i zbog kojih je bila u zatvoru. Ja sam presuđen kada je to počelo i pre toga. Ovo je napumpano, ja sa tim nemam nikakve veze, to će vreme pokazati. Ja cu razgovarati sa advokatima da li nastaviti neke žalbe jer ja nemam vremena za taj cirkus. Mi smo u toku svega toga, sud će presuditi, pokušaćemo isterati pravdu, iako ona kasno dolazi. Ja sam osoba koja ovaj narod "truje" lakim notama, a ona je trovala omladinu, ljude, zbog toga je bila u zatvoru i to mi je pričala do detalja.

Halid se osvrnuo na to i kako njegova porodica gleda na sve.

- Moja porodica mene jako dobro poznaje, deca, žena, znaju ko sam ja i da sam uvek bio više tuđi nego svoj. Niko ne spominje moje akcije u karijeri, moje oskare popularnosti, nego samo ovo. Ali ovde stvarno mora da se iščačka o kakvoj osobi se radi - rekao je on.

