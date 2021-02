'U drugog zaljubljena...' Jugoslav Karić se oglasio posle razvoda od Elene, pa poručio: Zbog okolnosti u kojima se nalazim, nisam hteo da pišem! (FOTO)

Iznenadio sve!

Jugoslav Karić, nakon što je potvrdio da se razveo do dizajnerke nameštaja Elene Karić priznao je da već dugo nije pisao stihove iz privatnih razloga, ali danas je napravio presedan jer je Dan zaljubljenih.

- Za sve vas koji mi danima pišete šta se dešava... gde je poezija nestala... jel do inspiracije itd... Inspiracija nikad veća... Oni koji me znaju i koji su mi blizu znaju da kad kod mene vlada mir ... to znači da u meni gori najveća moguća vatra... i jedino me buni što svakim danom biva sve veća i veća... Rekao sam neću pisati neko vreme zbog situacije i okolnostima u kojima se privatno nalazim. Ali ovo je jače od mene, a i Dan zaljubljenih je... - napisao je Jugoslav, a onda sa pratiocima podelio stihove koje je napisao, a neki od njih su: "Iako u drugog zaljubljena, kao da je meni obećana..."

Podsetimo, Elena i Jugoslav prošle godine doneli su odluku da se razvedu i od tada žive na dve različite adrese.

- Posle niza turbulencija koje su imali tokom više od petnaest godina bračnog života, Elena i Jugoslav su rešili da stave tačku na brak. Shvatili su da njihovi pogledi na budućnost nisu isti, te da više ne mogu da žive zajedno pod istim krovom. Zato Jugoslav već mesecima živi u strogom centru grada, u blizini restorana koji su pre nekoliko godina otvorili zajedno. U blizini tog stana nalazi se i dom njegovog brata Simona Karića. Par već neko vreme ne može da se izbori s razlikama i nesuglasicama - rekao je tada izvor za "Blic".



Autor: N.V.