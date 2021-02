'Pitala sam ga kad će da odraste' Ana Nikolić otkrila kako je protekao Rastin i njen susret nakon što je IZAŠAO IZ PRITVORA!

Emotivno!

Reper Stefan Đurić Rasta je pre nekoliko nedelja izašao iz pritvora, nakon što je u istom proveo četiri meseca. Ono što su svi čekali da čuju jeste kako je protekao njegov susret sa ćerkicom Tarom i bivšom suprugom Anom Nikolić.

Popularna pevačica je sada otvorila dušu i ispričala za domaće medije kako je to izgledalo.

- Emotivno. Ceo dan sam preplakala, sve se slomilo u meni, jer sam se podsetila na period kada je moj otac otišao, rano sam ostala bez njega. Bezuslovno me je voleo, kao što sam to činila ja. Bio je deo mene, moje duše. To je moja najslabija tačka, sve ostalo mogu da mi diraju, ali tu ranu ne dozvoljavam. Naš dogovor je bio da Taru ne vodim u posete jer nisam želela da dete proživljava traume i slično. Nama je zdravlje našeg deteta najbitnije, te smo se u samom startu vodili time. Morate da znate da se Rastin izlazak najavljivao, ali Tari nijednog momenta nisam obećala kada će tata doći, jer to što njoj obećam moram da ispunim. U poslednjih nekoliko meseci u Tarinom pogledu nekoliko puta sam videla nepoverenje. Ona ne zna šta je smrt, ali mislila je da se njen tata više nikada neće vratiti. Videla sam u njenim očima - rekla je Ana, pa dodala:

- Radimo na tome da budemo prijatelji, jer smo oboje veoma sličnog karaktera i eksplozivni smo. Naš brak je okončan onog trenutka kada sam shvatila da nas dvoje sve više postajemo brat i sestra, a sve smo dalji od toga da smo bračni partneri. Rekla sam mu kada je došao da vidi Taru: „Risto (prim aut Rasta), hoćeš li više odrasti?“, na šta se on nasmejao. Sa Rastinim roditeljima sam u odličnim odnosima, čak se redovno čujem sa bivšom svekrvom.



Autor: N.V.