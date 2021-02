Nikada se neće pomiriti sa činjenicom da ga više nema.

U Beogradu je danas osvanuo mural posvećen pokojnom glumcu Marinku Madžgalju, a osim njegovih kolega, otkrivanju je prisustvovala i njegova majka Mirjana.

Ona je bila veoma ponosna na mural, a prvi put je progovorila za medije od sinovljeve smrti.

- Hvala svima koji su došli na ovu ideju da se ne zaboravi moj Maki. Nedostaje mi svakog dana i teško je sve ovo za jednu majku. Ne prođe dan da ne pomislim na njega. Jako je voleo da radi, stalno je bio zauzet. Obožavao je Beograd i Kotor, to su bili njegovi gradovi. Kad god bi negde otišao, ja bih ga zvala i govorila mu: “Sine dođi, spremila sam sarme”. Obožavao je da jede sarme. Moj sin je bio čista ljubav i sreća. Sada imam njegovu ćerku, živim za nju, ona je predivna, ide na balet - pričala je Marinkova majka kroz suze.

Ona je otkrila i da je ona birala sliku za mural.

- Ja sam birala sliku. To je moja najdraža slika. Njegov osmeh obara sa nogu. Olga Odanović je njemu nekada poželela jednu lepu stvar kada je završio fakultet – samo da mu oči uvek sijaju na sceni. To nikada neću zaboraviti, zaista. To je jedna životna radost. On je mene zvao ujutru i govorio mi “Mama, kakav divan dan”. On se uvek radovao Suncu i novom danu - ispričala je ona.

Autor: N.V.