Zanimljiva nedelja je pred nama.

Po ko zna koji put, Lepi Mića je pokazao da zadrugari imaju najviše poverenja u njega, kad je u pitanju izbor vođe, pa tako je i ovog ponedeljka, nakon izbacivanja Ivane Marinković, on dobio tu priliku da raspodeli budžete svima u Beloj kući. Kao najiskusniji ukućanin, Mića je svakom uz dodelu budžeta, dao i obrazloženje zbog čega je njegova odluka takva. Mir je kratko trajao za crnim stolom, kada su podstaknuti od strane vođe, ponovo zaratili Monika Horvat i Kristijan Golubović, a koji su i u toku dana došli u konflikt, kada je Monika izbačena iz paba sa sve stvarima.

Nema poštovanja ni prema kome. Ološ koji liže pi*ku ove žene i onda kaže da nije. Ja nju vidim samo u ovoj pozi (i pokazuje kako jede). Nju niko ne je*e ni pet posto - govorio je Golubović.

Obezbeđenje je tu, znači smatraju da mene treba zaštititi od Kristijana, to govori o tebi. Ne možeš mi ništa jer sam ja sve ovakve likove prošla - rekla je Horvatova.

Podelu budžeta su skoro svi prihvatili onakvu kakva jeste, ali najveću pobunu od svih je digla Dragana Mitrović, koja je bila razočarana dodeljenim malim budžetom, s obzirom na obećanje koje je imala od strane Miće. Ona nije mogla ni nakon završene raspodele da smiri strasti, pa je ponovo došla u sukob sa njim.

Ono što znam je da si rekao da kad budeš gazda, da ćeš dati pabu male budžete. Namerno sam te pitala koji meni ide, rekao si srednji, a dao si mi mali. Ja sam tad na početku bila povređena, u smislu ti si mene doveo ovde, obećao si mi da ćeš mi biti kao otac, pomoći ćeš mi. Na tom prvom budžetu odmah si mi dao mali. Ja sam solo igrač, nisam u pabu, odem samo da izblejim jer mi ovde ne prija energija - govorila je Dragana.

Normalno da sam dao pabu jer ste prošli put dobili po tri hiljade dinara. Ti se tamo družiš. To ima veze sa budžetima, ne sa druženjem. Ja sam tamo dobro jutro, dobar dan. Dobili ste prošli put dvadeset sedam hiljada dinara - rekao je Mića.

U toku Mićinog deljenja budžeta, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su nakon svih prethodnih dešavanja kojima su uzdrmali javnost, ponovo pokrenuli priču.

Sve razumem, ali to... Malo si mu ga dala po preterivanju. Ne znam da li da se smejem, plačem, kukam. Ja sam u šoku. Zašto to radiš? Ti si lažov, patološki lažov. Ne kažem ludača, ali lažov - govorio je reper.

Ja sam čula da se sve zna - poručila mu je Tara, a u jednom trenutku je završila i u suzama.

Lepi Mića ih je dodatno dotukao komentarima dok im je delio budžete, a Tara je sve vreme bila na ivici plača.

Tvoja istina i istina drugih ljudi nema veze sa pričom. Vaše istine se razlikuju. Ja ti želim da ostaneš sa svojom ženom. Ne ulazi u sukobe sa Tarom. Ti me nisi poslušao, ali to je tvoje. Neću da ti stajem na muke, imaćeš ti svoju priču večeras, želim da je čujem. Tara je balavica, ona je dete. Vani se sve vidi šta je bilo. Vaša priča može samo da potvrdi vašu priču ili da demantuje - nastavio je pevač.

Ona je neko ko je napravio neke stvari koje nije planirala. Ne okrivljujem je, samo za tu emociju je krivim, jer je trebala da savlada to i povuče se. On je trebao da pošalje nju u sto pi*ke materine kad je priznala emocije. On je stao u njenu odbranu, video je ko si i šta si. Desilo se to što se desilo. Imala si ispovest sinoć kod Darka. Ti si balavica kapiram te, ali ne kapiram da neko ko je duplo stariji dozvoljava ovo. Nemoj to sebi da dozvoliš, nisi ti krivac, a šta se dešava u njegovom braku to se ne zna ali druženje nekad košta - rekao je Lepi Mića.

Situacija se još više iskomplikovala kada se slučajno umešao i Fran Pujas, koji je saznao informacije o tome da njega optužuju za to što je Ša danas preskočio ogradu i otišao. Njegov drug je bio ogorčen zbog lažnih sumnji, a za sve je bio zaslužan Marko Đedović, preko koga je čuo. Pujas nije mogao da trpi optužbe, pa su dobri drugari uputili jedno drugom strašne uvrede, nakon kojih je došlo do prekida njihovog odnosa.

Pritisak koji Ša trenutno oseća je zasigurno ogroman, pa on već danima pokušava da se nosi sa tim. Najveći problem je u tome što Aleksić ne priznaje ono što Tara tvrdi da joj je pričao. Nakon njenog intervjua sa Darkom, Simova je obelodanila sve što se dešavalo od početka sa njim na imanju u Šimanovcima, što je stiglo i do repera. On je pokušavao na sve načine da se opravda, a s druge strane, Tara je htela da dokaže svoju stranu priče.

Đedović je i ovde bio spona između dvoje zadrugara, koji su se obratili njemu za razgovor i pomoć.

Ko je u pravu, i kako će se dalje odvijati njihova situacija u Beloj kući, pratite na Pink.rs ili na zvaničnom Jutjub kanalu Zadruge.

Autor: I.P.