NAKON HAPŠENJA BUBE KORELIJA, oglasio se njegov advokat! Evo da li se čuo sa reperom i šta je rekao!

Hapšenje se odigralo tokom prošle noći!

Popularni reper Buba Koreli, manje poznat pod pravim imenom Amar Hodžić, uhapšen je nakon pucnjave koja se juče dogodila u Sarajevu. Sada se oglasio i njegov advokat.

U pitanju je sarajevski advokat Zlatko Ibrišimović, koji je potvrdio da je preuzeo odbranu poznatog repera, ali nije imao više informacija o slučaju.

- Ja sam samo dobio poziv u kojem je rečeno da je uhapšen i to je to. Iskreno da kažem ne znam ni zašto ni kako. Tek ću kasnije, tokom dana imati detaljnije informacije - rekao je on.

Podsetimo, Buba Koreli uhapšen je sinoć oko 22.55 sati, nakon pucnjave u sarajevskom naselju Stup. Do oružanog incidenta došlo je oko 16.30 časova, a policija je na licu mesta zatekla dve povređene osobe. Koreli je, kako se navodi, uhapšen u ulici Ljubljanska, gde je zatečen u Audiju Q7 koji su policajci pretresli, a kako se nezvanično saznaje, nije pronađeno ništa sumnjivo. On se, prema policijskim informacijama, tereti za krivična dela izazivanja opšte opasnosti, nošenja oružja i nanošenja teških telesnih povreda. Još se traga za jednom osobom koja je prilikom pucnjave bila u Mercedesu, a za tim autom je raspisana poternica. Takođe, uhapšen je i Hodžićev rođak.

Kako se navodi, Buba Koreli se nalazi u prostorijama za zadržavanje MUP-a KS i čeka da ide pred tužioca. On je juče, nakon incidenta izjavio sledeće:

- Ja, Amar Hodžić, sam se našao u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu i nikako nisam povezan sa nemilim događajem.



