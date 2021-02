Mnogi su strahovali!

U večerašnjoj emisiji ''Amidži šou'' na televiziji ''Pink'', voditelj Ognjen Amidžić ugostio je prilično aktuelnu ekipu, među kojima su reper Vuk Mob, pevač Darko Lazić, pevačica Elma Sinanović, bivši zadrugar David Dragojević, pevačica Vanja Mijatović i bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić.

Nakon informacije da je reper i bivši zadrugar Vuk Mob imao saobraćajnu nezgodu sinoć u Beogradu, oglasio se za Pink.rs. Saznali smo i da je u autu sa njim bila i njegova verenica Olja Konatar. Ali na sreću, svi su dobro. On je sada u emisiji ''Amidži šou'' govorio o nemilom događaju.

- Nije bilo ništa ozbiljno. Malo je sve to prepumpano. Osoba me sasekla i samo mi izgrebala farbu, najviše sam se uplašio zbog Olje, jer je ona sedela sa te strane. Maltene sam izleteo da se fizički obračunam, a kad sam video da je žena za volanom, rekao sam joj samo: ''Beži, beži, skloni se''. Ispalo je da je to sestra mog druga iz osnovne škole, rekao sam da ćemo se dogovoriti, da nema razloga da dolazi policija - rekao je Vuk Mob.

Autor: M.M.