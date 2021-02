Još ne može da poveruje da njegovog oca više nema...

Popularni folk pevač Darko Lazić u emisiji ''Amidži šou'' govorio je o gubitku oca Milana, koji je preminuo u decembru prošle godine, nakon operacije smanjenja želuca, koja se iskomplikovala.

Darko je pričao i o pesmi koju je snimio u znak sećanja na pokojnog oca, koja će uskoro ugledati svetlost dana, a otkrio je i šta mu ne da mira kada je on u pitanju.

- Sutra snimao spot za tu pesmu. Posvetio sam joj svom ocu. To je jedna priča koja je totalno istinita, od početka do kraja. Ja sam s njim počeo kao mali u kafani. Uopšte me ne zanima da li će pesma biti hit, snimam od srca to. Smatram da ima obavezu da snimim to. Zbog njega pevam, s njim sam počeo, kad sam je pevao, otpevao sam je za pet sati u studiju, zbog emocija sam jedva otpevao - rekao je Darko u emisiji ''Amidži šou'' i dodao:

- Ja sam jako veliki borac, mnogo sam toga preživeo u životu. Nisam se još isplakao kao čovek, ne mogu da se pomirim s tim da njega više nema. Opet, život ide dalje, ipak je porodica na prvom mestu. Pesma šalje poruku onima koji su izgubili roditelja ili dragu osobu. Malo mi je krivo zbog nekih svađa sa njim. Krivo mu je što sam mu neke stvari rekao, tek kada izgubiš nekog shvatiš koliko ti je značio u životu - poručio je pevač.

Autor: M.K.