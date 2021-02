TAJNA PORUKA ZA OŽENJENOG: Žurka je iznedrila NOVE SUKOBE, Jovana i Karić RASKINULI, Fran završio u ZATVORU, OBEZBEĐENJE IMALO PUNE RUKE POSLA!

Haotična noć o kojoj će se dugo pričati.

Prošle noći na velelepnom imanju održala se još jedna u nizu nezaboravnih žurki, a zbog dešavanja koja su se odigrala, dugo će se pričati o svemu tome.

Ali počnimo ispočetka...

Miljana Kulić uživa u ljubavi sa Danijelom Višićem, ali prošle noći, nešto pre žurke došlo je do prvih zamerki i zabrana šta se može, a šta ne u vezi. Danijel je zabranio Miljani da se kocka, jer je već čuo koliko je poročna kada je kazino u pitanju, a odmah potom mu je ona prebacila da samo na sebe misli.

Ono što su svi čekali da vide šta će se desiti tokom žurke, jeste kako će se odvijati odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Sve je ispočetka delovalo bajkovito i romantično, oni su uživali, provodili se, večerali zajedno... No, kada je zadrugarka želela da bude malo prisnija sa njim, jer joj je on to i omogućio, u sekundi se skamenio i poručio joj da ga ne ljubi i ne grli.

Potom je Tara prišla Jovani Ljubisavljević i poverila joj se da su Nenad i ona osmilili nove tajne šifre, te da su incijali Vladimira Tomovića sinonim za ,,Volim te". A odmah se tu zadesio i popularni reper, koji je poručio Tari da joj sve čita sa usana šta priča drugim zadrugarima, te da je ona kriva sama što ne može da ga zagrli.

Za to vreme, dok su se okolo odvijale drame, ljubavni problemi, Miljana se popela na sto za rulet i vrelim plesom dovela atmosferu do usijanja.

U jednom trenutku došlo je do obračuna muškaraca. Naime, Bora Santana i Jovan Cvijetić Cvele zaratili su na krv i nož, jer je zadrugar tvrdio da je video da je njegovu devojku Anju Todorović on hvatao za zadnjicu. Obezbeđenje je odmah odreagovalo, kako ne bi došlo do fizičkog obračuna.

Tara je priznala Nataši Radan da joj je Ša dao nekoliko dana da smisli pakleni plan kako da ga opravda i opere pred nacijom, kako bi ostali u dobrim odnosima i nastavili sa njihovom aferom.

Pored ove drame, u Beloj kući odigrala se još jedna ljubavna svađa, koja je usledila raskidom. Naime, Stefan Karić zamerio je Jovani Ljubisavljević što mu se nije javljala kada je odlazila do WC-a, što je i njoj zasmetalo kod njega, kao i problem zbog razlike u visini. Međutim, nije mogla a da mu ne zameri i njegov odnos sa Anom Korać, te je zbog toga on odlučio da stavi tačku, ističući da ne želi da joj kaže svašta.

Ona nije mogla da izdrži raskid, pa ga je krišom pratila u stopu, i gde god da se on nalazio, bila je iza njega.

Ono što je sve iznenadilo jeste potez Miljaninog novog dečka, Danijela, koji je tokom žurke odlučio da flertuje sa Sanjom Stanković pred svima. Nenad Lazić Neca preneo je Miljani šta je Danijel radio, pa je ona odmah odreagovala i saterala ga u ćošak.

Tara Simov je uzela bubicu Nenada Aleksića Ša i napisala mu tajnu poruku, iliti novu šifru o kojoj su se dogovorili.

Potom je Jovana prišla Kariću, kako bi ga molila da porazgovaraju o njihovom sukobu, a on ju je sve vreme odbijao. U jednom trenutku je Karić odlučio da joj dolije ulje na vatru, te ju je napravio ljubomornom preko Ane Korać.

Polako se žurka privodila kraju, a onda je usledio potop haosa Paule Hublin, Sanje Stanković, Frana Pujasa i Anđela Rankovića. Sanja je osula drvlje i kamenje po Pauli, jer je primetila da merka Anđela, na šta Fran nije davao na važnosti. Fran je potom nasrnuo na Anđela, u šta se umešala i Paula, na koju je Sanja nasrnula, te je obezbeđenje odmah odreagovalo i odvelo Pujasa iza zatvorskih rešetki.

Autor: O. B.