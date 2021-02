'NISAM ZNALA DA ĆE SE TO ZAVRŠITI OVAKO' Lepa Lukić posle mnogo godina otvorila dušu o ABORTUSU i životu bez potomstva

Nije joj pošlo za rukom da postane majka.

Lepa Lukić, kraljica narodne muzike, tokom svoje bogate muzičke karijere ostvarila je brojne profesionalne uspehe, međutim postoji želja koja joj se nikada nije ostvarila - da postane majka. Ona je u mladosti prošla kroz težak period kada je imala abortus, posle čega je želela da dobije naslednike, ali joj to nije pošlo za rukom.

- To je bilo pre više od 55 godina. Bila je to rana trudnoća, dete nije bilo praktično ni začeto kada sam ja abortirala. Mnoge to urade pa imaju po petoro, šesto dece. Nisam znala da će to da se završi ovako. Ne znam i nikada neću saznati da li je taj abortus uticao na to da više nemam dece. Nije mi to niko rekao - svojevremeno je pričala Lepa o ovoj temi koju inače izbegava.

- Tada sam imala 25 godina i nije mi bilo vreme da rađam decu, htela sam karijeru. Normalno je da budem uspešna pa da stvaram porodicu. Onda se desilo to i nisam znala šta će da usledi. Ja sam kasnije operisala i neke prirasline na materici, ali nikada više nisam uspela da zatrudnim. Čak su mi produvavali jajovode, ali sada više ništa nije ni važno jer ja nemam decu. Takva je sudbina, pomirila sam se s njom - iskrena je Lepa.

Autor: D.T.