ZBOG OVOGA ĆE SE JOŠ DUGO KAJATI Rada priznala koje je sve hitove odbila da snimi, a odluku nije donela sama

Nije kome je namenjeno, već kome je suđeno!

Nije redak slučaj da pojedine pevačice dok biraju pesme za svoje albume odbiju da snime određene pesme koje u tom trenutku ne prepoznaju kao potencijalne hitove. Kao po nekom nepisanom pravilu, te pesme uvek postanu mega hitovi, ali tek onda kada ih snime oni pevači kojima prvobitno nisu bili namenjeni, a koje je to pesme svojevremeno odbila priznala je Rada Manojlović svojim pratiocima na Tviteru.

– Ima ih haha. Nisam prepoznala da su hitovi: "Tri čaše", "Mišu moj", "Boing 747"… Mora da ima još setiću se, dobro pitanje… "Evo, evo" od Seke, ali je tada bila samo melodija bez tog teksta – odgovorila je Rada, a onda su je upitali da li je istina da je svojevremno odbila da snimi Severinin mega hit "Bred Pit".

– Ne podsećaj me, ovo su pesme koje sam ja preslušavala i odustala, a za Bred Pita i ceo taj album je malo drugačija priča bila. Ja sam to sve htela, ali pošto sam bila pod ugovorom, vlasnik produkcijske kuće je o tome odlučivao i na kraju se on nije dogovorio sa Aspirincima.

Autor: D.T.