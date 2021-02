BOJANIĆ JAVNO ISPROZIVAO MIROSLAVA ILIĆA: Ja sam svedok njegove i Mirine ljubavi, ne znam što ne prizna Devina!

On bi, kako tvrdi, sve drugačije uradio.

Miloš Bojanić javno je iskritikovao kolegu Miroslava Ilića jer ne želi da prizna Devina Antonovića kao svog vanbračnog sina. Bojanić ističe da mu je Ilićevo ponašanje neshvatljivo i da dovoljno govori o tome kakav je čovek.

- Nikada neću shvatiti stav Miroslava Ilića. Pa ja, kada bih saznao da imam vanbračnog sina u Americi, preplivao bih okean da odem da ga vidim. Nema sile koja bi me sprečila da me dete traži, a da ja neću da ga priznam. Pa ja bih se s tim sinom slikao za sve novine da ga pokažem i da ga upišem na listu naslednika. Ej, da neko ne prizna svoje dete, pa to za mene nema veze sa životom. Pa i Marinko Rokvić je priznao vanbračnog sina. Miroslav Ilić je takav, eto, to govori o njemu. Nije to auto ili neki predmet, već živ čovek - rekao je Bojanić, a potom dodatno prozvao kolegu i njegovu decu.

- Pa ja sam živi svedok ljubavi Miroslava i Mire. Toliko puta smo sedeli zajedno, pili piće, pričali. Žena je bila u vezi s njim, pa to svi znamo, bre. A Miroslav i dalje bega, u stvari, on beži od samog sebe. Kažu mnogi da je uticaj porodice kriv, pa i ta njegova deca bi trebalo da budu ponosna što imaju još jednog brata. A oni se ponašaju kao da im je Devin smrtna presuda. Stvarno ih ne razumem. Jedino ako ne žele da dele imovinu sa tim dečkom jer sve se, na kraju, vrti oko toga - smatra Bojanić.

Autor: D.T.