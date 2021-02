DRAMA NA BELOM MOSTU U VALJEVU: Nadežda Biljić pobesnela i urlala pred majkom i Tomom, pa pretila skokom u reku?! (FOTO)

Šok i skandal!

Kako mediji saznaju, pevačica i bivša zadrugarka Nadežda Biljić prošle noći došla je u ozbiljnu raspravu sa Tomom Panićem, te je zapretila da će navodno skočiti sa mosta.

Sve se odigralo u Valjevu, rodnom mestu Biljićeve. Tu su bili, kako mediji pišu i njena majka Slavica Biljić.

Sve je počelo na Tviteru, kada je isplivao jedan status u kom se navode detalji celog incidentna.

- Nadežda je pobesnela! Njihova drama je počela kad je videla na TV-u da ju je on prevario sa Paulom Hublin. Vikala je: "Prevario si me sa prostitutkama!", nije prestajala da urla na njega. On je pokušavao da je smiri, međutim nije stajala. I njena majka Slavica je bila sa njima na mostu, ali ni ona nije uspela da smiri tenziju, pa je Nadežda pretila da će nauditi sebi i da će skočiti u reku. Majka ju je tešila, a Nadežda se smirila tek negde duboko u noć, pa otišla u njihov porodični dom, a nije poznato da li se u kući nastavila svađa - kazao je izvor koji se našao na licu mesta.

Autor: Ognjen Bogdanović