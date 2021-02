KAJA SNIMALA DEČKA, DOK JOJ SPREMA VEČERU! Hrvatski fudbaler u šortsu servirao špagete pevačici! Zbog ovoga joj zavide mnoge dame (FOTO)

Pokazao se na delu!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić redovno izveštava svoje pratioce na društvenim mrežama o svakom svom koraku. Njena objava naišla je na veliku pažnju javnosti.

Naime, pevačica se pohvalila snimkom na kojem joj njen izabranik, hrvatski fudbaler Mateo Pavlović sprema špagete. Mateo je snimljen u opuštenom izdanju, šortsu i majici, dok Kaja sebe nije snimila.

Podsetimo, Kaja je nedavno otkrila da bi volela da dobije bebu:

- Volela bih da ostanem u drugom stanju. Nemam sad neku prejaku želju da mi je to neki san, ali bih bila srećna kad bi mi se to desilo. Sad se bolje osećam u svojoj koži i mislim da bih imala više strpljenja i vremena za bebu. Ušla bih u to rasterećenija. Sa 19 sam jurila karijeru, a sad bih mogla da se potpuno posvetim detetu - priznala je pevačica.

