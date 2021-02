VEČE GORKIH SUZA! Tragedija Dragane Burmazović UNIŠTILA zadrugare, Tara i Ša preplakali jutro zbog SKANDALA koji su napravili, on je UCENIO BEKSTVOM!

Dramatična noć.

Sinoć su se u Beloj kući, kao i svakog petka, odigrale nominacije. Zadrugari su birali između potrčaka Lepog Miće, Milice Kemez i Mišela Gvozdenovića. Iako su većinom glasova odabrali da Mišel bude prvi nominovani takmičar, više kritika zbog ponašanja dobila je Milica, kojoj su zadrugari dali, po ko zna koji put, savet da se skloni od Bore Santane, jer njihova veza utiče negativno na oboje. Milica se posle nominacija obratila takmičarima i izvinila Lepom Mići, koja je od zadrugara tražila novu šansu.

Par stvari bih rekla, svesna sam da ljudi nisu bili iskreni, jer je Mišel osoba koju više mrze od mene. On je favorit, i jasno je. Draganu boli, jer se ulizuje svima, i ne vole je, a ja ratujem sa ljudima, pa su govorili lepe stvari o meni. Miljana, tebe nisam prva dirala, a bila sam tu za tebe, kada je ceo sto skakao. Više sam se zalagala. Samo ću dodati, da koliko god vam je teško da slušate moju priču, meni je teško da živim sa tim. Krivo mi je što je neko sa kim nisam dobra, imao lepše reči za mene, nego neko sa kim sam provela godinu dana. Mićo, hvala ti za sve, sve sam shvatila, i izvini za svaku ružnu reč. Mišel i ja smo imali normalnu priču. Učiću od Mišela, on je dobar i pametan momak. U pravu ste za sve što kažete, da sam negativna, da se istresam, i ostalo. Žao mi je što sam izgubila kredite, za koje priča Tomović. Moram da naučim da sama snosim odgovornost i volela bih da dobijem novu šansu, i da ne izađem pos*ana, nego dostojanstvena - rekla je Milica.

Nakon obraćanja Milice Kemez, voditelj Darko Tanasijević je saopštio zadrugarima da će se i ove nedelje tri takmičara naći u borbi za opstanak. Naime, pored zadrugara i publika je glasala, a isto broj glasova i to najmanje od svih imali su Alen Hadrović i Dragana Burmazović, koji će se u nedelju boriti sa Mišelom za opstanak.

Posle nominacija počela je "Igra istine", koju je otvorila Nataša Radan. Ona je želela da zna šta se dešava sa prijateljstvom Sandre Rešić i Jovane Tomić Matore i nastala je burna svađa. Sandra je zamerila Matoroj što nije bila tu uz nju kada joj je bilo teško, jer je ona u svakoj teškoj situaciji za Jovanu bila uz nju. Matora ju je optužila da pravi žrtvu od sebe i njih dve su stavile tačku na odnos.

Naredno pitanje izazvalo je još veći kolaps, kada se saznalo da je Tara Simov bila osoba koja je ukrala cigarete Miljani Kulić. Ove dve zadrugarke su ponovo zaratile žestoko, što se često dešava ovih dana. Podsetimo, od kako Kulićeva otvoreno komentariše odnos Tare i Nenada Aleksića Ša, i govori za Simovu da je ljubavnica, ove zadrugare vode žestoke bitke. Tako je bilo i sinoć, gde je palo mnogo teških reči i uvreda.

Zadrugari su optužili Anu Bulatović da je zaljubljena u Vladimira Tomovića i da to krije. Iako se ova zadrugarka pravdala da to nije istina, Rialda Karahasanović je otkrila da se Ana pre pet dana poverila nekome i rekla to, što je Bulatovićeva shvatila kao napad ljubomore.

O potresnoj i teškoj životnoj priči Dragane Burmazović portal Pink.rs pisao je kada se ona uselila na imanje. Sinoć je Marko Đedović podigao ovu zadrugarku i zamolio je da sa takmičarima podeli svoj teret, kako neki od njih znaju samo delić te priče, a ona je odlučila da otvori dušu i tako rasprakala svoje cimere.

Pre ulaska ovamo svi ste me pitali da li ima nešto što ne želi da se iznese, ja sam rekla da je to ta priča, ja nisam htela da pričam o tome zbog svoje porodice i zbog svoje sestre i neću iznositi detalje. Moja sestra ima problema sa bubrezima, zbog mojih mi je najžalije. Imam 5 sestara, jednoj su pre 14 godina stali bubrezi, 2006. godine su joj stali bubrezi, 2007. godine otac je ubio tog čoveka od kojeg je sestra moja dobila bubreg. Srećna sam bila to su me podigli da ispadam u nedelju, da ne bih potegla ovu priču. Najžalije mi je što moji ovo slušaju. Moj otac je ubio tog čoveka, a samo on zna što je to uradio, on je jako preke naravi. Nas milioni prate ovde, ja nisam želela o tome da se priča. To jeste istina, on samo to zna, ja nemam odnos sa njim da mi to kaže. On priča da je to bila samoodbrana. Moji roditelji su bili kod njega (čoveka koji je dao bubreg Draganinoj sestri) u gostima, i tada je moj otac bio grublji prema mojoj majci, a taj čovek je ustao da je zaštiti i njemu je to zasmetalo. Otac je njega ubio posle par dana. Ja ne smem da se suprostavim kada on bije moju majku, jer je on takav čovek. Njemu u brak niko ne sme da se meša, pa čak ni ja kao dete. Moji se nikada nisu razveli, moj otac je 2007. godine otišao u zatvor, dobio je 14 godina, odležao je 12 godina, ja njega ne opravdavam nijedne sekunde. Meni je žao tog čoveka, ja sam imala 9 godina kada se to desilo, a tog čoveka se sećam. Molim se za njegovo pokajanje, i teško mi je jer on ne zna kakvo ja mišljenje imam o ovome, ne želim da mi zameri, on se vratio a majka i on su zajedno, i nadam se da se promenio - ispričala je kroz suze Dragana svojim cimerima.

Veza Miljane Kulić i Danijela Višića jedna je od omiljenih zadrugarkih tema, a sinoć su svi želeli da znaju šta Lazar Čolić Zola misli o ovome.

Vidim da je nasmejana, da im je fino, od srca im želim sreću. Moje mišljenje je da ga za mesec dana čeka pakao. Vidim da je momak uredan, da nije loš, ali eto, mislim tako, a ne mora da znači. Od mene imaju blagoslov, ja sam se osvestio, i znam koliko sam se izblamirao. I mi smo prva dva meseca bili ovako, pa je posle krenuo pakao. Svestan sam da je i moja majka srećna, ja sebe konačno volim, i kada bih mogao da vratim vreme, neke stvari ne bih dozvolio - rekao je Zola.

Jedna od osoba koja je najžešće komentarisala Mišela na nominacijama bila je Tara, koja sa njim od ranije ima sukob. Tada su pale teške reči, a sukob se nastavio i u "Igri istine".

Zbog ovog sukoba, Mišel je odlučio da postavi pitanje Ša da li smatra da je Tara njegov iskren prijatelj. Ša mu je odmah uzvratio, pa ga je upitao da li su pabovci njegovi iskreni prijatelji. Došlo je do nove rasprave u koju se Tara umešala. Tara i Ša su nakon Mišela zaratili i sa Nenadom Lazićem Necom, koga su prozvali da ima simpatije prema Danijelu Višiću. Neca nije ostao dužan, pa se osvrnuo na njihov odnos i sukob je eskalirao.

Sa Tarom i Ša zaratio je i Lepi Mića, kome nije bilo jasno zašto se oni druže, ako su već izgovorili strašne stvari međusobno. Njegov jedini zaključak je bio da su zaljubljeni, jer drugačije Ša ne bi prešao preko Tarinih reči i optužbi koje je izgovarala proteklih dana. Ša je odbio da prizna da je zaljubljen.

Tokom "Igre istine" stiglo je i lepo iznenađenje za Paulu Hublin. Naime, Fran Pujas je pre nekoliko dana od Drveta mudrosti tražio zadatak, koji je uspešno izvršio, a kao nagradu dobio je boravak na Rajskom ostrvu sa svojom devojkom zbog godišnjice veze. Njih dvoje su otišli na ostrvu, gde su uživali u blagodetima koje je spremio Veliki šef, potom malo razgovarali, da bi na kraju večeri i zaspali zajedno.

U Beloj kući nije bilo tako mirno. Ša je zamerio Tari što potencira njihovu priču i što daje povoda zadrugarima da pričaju da je zaljubljen u nju, te je došlo do haosa između njih, koji će trajati do rane zore, a više o tome u nastavku. Tara je zbog prve svađe završila u suzama.

Milica Kemez i Bora Santana su po ko zna koji put stavili tačku na svoj odnos. Oni se posvađali na "Igri istine" zbog njegovih komentara na nominacijama, zbog čega je Santana izludeo. Međutim, kao i svaki put, ona je rano jutros završila u njegovom krevetu, gde su se ponovo pomirili.

Pred sam kraj "Igre istine" došlo je i do svađe bivših partnerki Jovane Tomić Matore i Monike Horvat, koja su jedna drugu optuživale da lažu o odnosu. Podsetimo, Monika svaki put negira da je dolazilo do intimnih odnosa između njih dve, te često i uvredi Matoru, dok ona pobesni što njena bivša ima potrebu da se "pere" od nje, pa joj još žešće uzvrati.

Kako i uvek, došlo je do žestoke svađe tokom raspodele pica, a najviše se naljutio Stefan Karić zbog ponašanja zadrugara. On je psovao svoje cimere, pa otišao do radionice da se smiri.

Za njim je pošla Jovana Ljubisavljević, koja je probala da ga uteši.

Videla sam da ti nisi uzeo, pa sam ja uzela za nas dvoje. Ako hoćeš dođi da jedeš, ostaviću ti pola - govorila je misica, dok je Karić ćutao.

Drama Tare Simov je tek tada počela. Ona se rastužila što ju je Ša ostavio u suzama u pušionici posle svađe, pa se požalila kako je sama i kako joj fali reperov zagrljaj u teškim trenucima.

Ja sam shvatila da sve moram da podnesem sama, i da pet meseci moram sama da idem kroz sve. Mama i tata su smrtno ljuti na mene, podrška me se odrekla, prijatelji nikakva poruka, znak. Nemam utehu, podršku osobe do koje mi je najviše stalo, sama sam - govorila je kroz suze ona.

Ša je izgoreo od besa kada je video šta Tara radi, pa je počeo da priča kako ga ona teroriše i uništava. Sve vreme joj je prebacivao kako on nosi "teži teret", što je nju dodatno uništilo, jer smatra da ona nosi i svoj i njegov teret, a da to niko ne ceni.

Zbog Tarinog ponašanja poludeo je i njen prijatelj Marko Đedović, koji ju je napao.

Ja ne mogu da učestvujem u budalaštinama! Tara ja te znam, ti patetišeš, tražiš stvari koje su nemoguće i ne može - pričao je Đedović, na šta je Tara rekla da traži samo jednu stvar, gde je on dodatno izgoreo:

Šta tražiš? Da se venčate? Jesi ti normalna? Ti si bezobrazna, moraš da oceniš situaciju, a ne da ideš glavom kroz zid! A ne kvrcnulo joj, pa hoće tako! Ja ne znam šta je sa tobom, ja mirno pričam sa tobom, sto puta ti objašnjavam, i ti isto radiš! Imaš li mozga? - nastavio je on.

Samo sam tražila da me neko zagrli, jer sam potresena dovoljno, on sve ovo dodatno radi! On ima teret, a ja moram da ćutim? - rekla je Tara, na šta joj je Đedović poručio da mora da nauči da se nosi sa tim.

Ša je doživeo kolaps, počeo da priča kako ga Tara ubija svojim ponašanjem i krenuo da baca stvari po kući i govorio da će da pobegne.

Tara je otišla da se istušira, a onda došla do Ša, gde se drama nastavila.

Meni ovo nije potrebno, ja sam veseo čovek po prirodi, a ovde sam tunjav i potišten, sj*ban sam po ceo dan. Ovaj te nas*sao k*rcem, ti opet pričaš sa njim, p*šaš po meni, po jedinoj osobi koja je dobra prema tebi. Ja se pet meseci družim sa tobom. Ja sam pametan, smaraju me ovi ljudi, znam šta rade. Ako ti za nešto kažem: "Nemoj", onda nemoj! Ignor najviše boli ljude, a ti moraš da odgovoriš. Treća stvar, kad te ljudi ponižavaju, tretiraju kao krpu, onda ih oteraš u p.m. Onda nabijanje tenzije, ja 500 puta kažem da neću da se svađam, hoću da plovim mirno. Ja sam spreman da se zadužim da bih sačuvao svoj mozak, makar me se svi odrekli. Ja sam pred nervnim slomom. Samo se ti smej, ali ja sam Nenad Aleksić Ša, a ovde se blamiram i derem se. Jesam zvezda i hoću da nastavim da budem zvezda. Nikad nikog nisam povredio u životu, dobar sam čovek, svi koji s*ru po meni su g*vna, loši ljudi. Ja sekund nemam više za ove stvari. A ne da mi driblaš mozak. Ja znam šta ti radiš. Udružuješ se sa ljudima sa kojima sam se ja svađao - govorio joj je Ša.

Praviš teoriju zavere, šta ja radim? Ja ne radim ništa - pravdala se Tara.

Ja kad kažem da imam težinu, ti ustaneš sa stola. Ti si jako bezobrazno dete, ideš na to da ubiješ čoveka - zamerio je on, na šta je ona ustala.

Ša je krenuo za njom, te joj poručio da ide iz "Zadruge" kada ispuši cigaretu, a ona je krenula za njim u pušionicu, gde se svađa nastavila. Ša je rekao Tari da sigurno ide kada se zadrugari uspavaju, na šta mu je ona poručila da ide za njim. On je rekao da se to neće desiti, pa počeo da joj zamera što priča sa ljudima koji su je vređali i što zbog toga što joj to zamera, on ispada ljubomoran.

Simova mu je rekla da ostane do kraja i da se ona neće obratiti ni njemu, ni tim ljudima.

Prestani da pričaš sa ljudima o meni. Marko je naš, on je brat. Ni sa jednom osobom u kući nemoj da pričaš na ovu temu! Nemoj da moram da ti govorim nemoj! Ti meni nemaš šta da zameriš, ti mene j*beš konstantno, kao da mrziš što ja... Ja da prestanem da pričam sa tobom, tebi ne bi bilo dobro, baš ti ne bi bilo dobro. Meni bi bilo do j*ja. Kad je bilo koja svađa, ti se ponašaš kao dete debil. Kad god je neka rasprava koju ti izazoveš, da bih ja ispiz*eo, ispao budala... Ja nisam svetac, ali nikog prvi ne diram. Ako te zamolim za neke stvari, ispoštuj ih! Driluješ mi mozak kao da sam ti pobio porodicu. Stalno potenciraš nešto da bih se ja osećao loše, jer znaš da ja imam grižu savesti. Olakšaj mi rijaliti, kao što ću i ja tebi. Nemoj kao Fran, sj*bao me je posle meseci druženja. Mrzim drukare, us*ao mi se u život, kao i ti. Ti znaš da si to uradila. Ja ne mogu jednu raspravu da izdržim. Ja moram da idem. Pričajte šta hoćete, ja bežim zbog svog mozga. Vreme mi je da idem - pričao je Ša.

Ipak, Ša je na kraju drame odlučio da ne pobegne, ali je ucenio Taru i dao joj još jednu šansu da ispoštuje njihov dogovor, a to je da ne priča sa ljudima koje joj zamera.

Shvati jednom da imam težinu, nemam snage za jednu svađu. Ili poštuj dogovor ili nema više. Da se ja brukam ovako, da me gleda cela soba, da se slade i uživaju... Da meni ljudi postavljaju pitanja da li sam ljubomoran, kao neki paćenik, a ne znaju pozadinu - govorio je Ša.

Ja sam kriva, eto, neću ni sa tobom, ni sa kim da pričam - prokomentarisala je Tara.

Šta praviš žrtvu? Jadna mala Tara. Dogovor je jedan, lako je da se ispoštuje, da bismo plovili do j*ja. Pola kuće p*ša po tebi, ja kao drug stanem, i onda ispadne da sam ljubomoran. Deluje kao da sam ja neki debil. Ne može, lako mogu da odem i da se ne vratim nikad. Videćemo sutra, prve sekunde ako bude drugačije, idem. Dogovorimo se nešto i ti ne... - zaključio je on.

Na kraju su oboje pošli do spavaće sobe, gde su se uspavali. Ostaje da ispratimo kako će se ovaj, ali i ostali odnosi razvijati tokom današnjeg dana.

Autor: M. P.