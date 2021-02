'ON JE NOSIO BARJAK, A MI SMO BILI PEŠADIJA KOJA GA JE PRATILA!' Minja Subota i Milan Đurđević emotivno o preminulom Balaševiću

Komentarišući smrt velikog umetnika Đorđa Balaševića, kao i način na koji se mnogi ovih dana opraštaju od njega, Minja Subota je rekao da nas je Đorđe Balađešević prerano napustio, ali i istakao da je mnogo toga ostavio, mnogo vrednog, pesme o običnim ljudima, protestima, ljubavi.

“On je pevao na pametan i dobar način koji je pronašao svoj put. Te pesme koje ostaju iza njega su veliko bogatstvo. Dosta smo sarađivali, posebno u vreme kada je pisao svoje najveće hitove”, rekao je Subota.

Ističe da mu je bio gost više puta u “Toboganu”, i dodao da je uvek u svaku novu emisiju doneo neku novu pesmu.

“Bio je umetnik širokog spektra. Ovo koliko se ljudi oprašta od njega i na kakav način, dokaz je svega onoga što je on učinio i mi ni do danas nismo bili svesni koliko je on mostova stvorio i koja je to energija koju je imao da pokrene mase u Splitu, Zagrebu, Kraljevu i Beogradu”, rekao je Subota.

Frontmen grupe Neverne bebe, Milan Đurđević, istakao je da je Balaševića bilo lako voleti.

“To su pokazali svi ovi ljudi koji su spontano izašli na ulicu i pokazali emotivnu reakciju na čoveka koji nam je oplemenio živote”, rekao je Đurđević.

Kako kaže, pokazali smo da je emotivni deo naše ličnosti neraskidivo vezan za ljubav koju nam je dao Đorđe Balašević.

“Mi nismo plakali samo za njim, već i za pesmama, vremenom u kome smo odrastali. Ovo je veliki gubitak za umetnost, uvek plačem za stihvoima koje on nije napisao i koje neće napisati. Njegova umetnost je što što je nedostižno za nas. On je nosio barjak a mi smo pešadija koja je išla iza njega”, rekao je Đurđević.