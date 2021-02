KONTROVERZNA PEVAČICA RASPRODAJE STVARI NA INSTAGRAMU, A EVO I ZBOG ČEGA! Dunja Ilić sve iznenadila ovom objavom!

Ovo niko nije očekivao!

Naša pevačica Dunja Ilić već duže vreme živi van Srbije i to u različitim zemljama, ali sada je na Instagramu objavila da se opet seli i da će imati rasprodaju stvari.

Ona se sada seli iz Gruzije i to je jedan od razloga da većinu stvari rasproda.

Objavila je oglas na Instagramu i pozvala zainteresovane da joj se jave putem ove društvene mreže, ako žele nešto od njenih stvari. Navela je da će cene biti pristupačne.

- Imam gomilu stvarno predivnih i luksuznih, i manje luksuznih stvari za kuću, ima i garderobe. I prodajem po stvarno pristupačnim cenama, jer mi je cilj da raščistim pre selidbe i sigurno neću vucarati slike i skupe setove za jelo sa mnom po koferima i avionima. Eto, ako vam treba nešto javite se, bolje tako nego da kačim ovde milion stvari - napisala je pevačica, čije zanimanje je sada čitanje karata i to tarot.

- Zato što sam morala da čekam mogućnost da se vratim u Italiju, a u Srbiju nisam mogla da dođem. Tražila sam državu gde bih mogla što bolje da živim, a da ne bude skupo, tako sam odlučila da to bude Gruzija, jer ovde može godinu dana da se živi bez vize. Bavim se tarotom već dve godine, to je fina para, ali je malo teži posao, i zarađujem od vloga. Živim sa hiljadu do dve hiljade evra mesečno - rekla je Dunja o tarotu i promeni mesta prebivališta.

Autor: M.K.