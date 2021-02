Jelena Đoković se oglasila i javno pomenula NOLETOVU LJUBAVNU AFERU! On joj EKSPRESNO ODGOVORIO (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u finalu Australijan opena savladao je Danila Medvedeva i osvojio devetu titulu na ovom grend slemu, a dok je on slavio - na internetu se oglasila njegova supruga.

Jelena Đoković je simpatičnom objavom na Tviteru poručila sledeće o suprugu:

"Ljubavnu aferu koju moj mužić ima sa Rod Lejver arenom prenosi ceo svet već godinama (9. put) i ja se rado prijavljujem gledanju te drame, takođe :) Evo za mnogo trofeja - mnogo poljubaca i zagrljaja! I... Donesi to kući, 'amore' (ljubavi). Šampin Australijan opena 2021, Novak Đoković!", napisala je ona.

