Gorica Popović je 30 godina u braku sa saksofonistom, a sad je priznala: "U nekim trenucima zažalim što nisam postala majka"

Ovo joj ne da mira!

Jedna od najcenjenijih srpskih glumica Gorica Popović iza sebe ima velike filmske, pozorišne i televizijske uloge - od urbane devojke u "Nacionalnoj klasi" do zaljubljene profesorke klavira u seriji "Kaljave gume". U braku je 30 godina sa džez saksofonistom Nešom Petrovićem i priznaje da u nekim momentima zažali što se nije ostvarila kao majka.

- U braku sam sa džez saksofonistom Nešom Petrovićem. On baš i ne voli da ga pominjem u medijima. Sledeće godine slavimo 30 godina braka. Neša od 1999. svira u No smoking orkestru. Sa njim sam proputovala ceo svet. Trenutno ima klasu u muzičkoj školi "Stanković". On je jedan sjajan čovek. Mnogo voli životinje i zato je i vegan. Nisam veliki ljubitelj mesa, ali nije uspeo da me prebaci na svoju stranu. U nekim trenucima zažalim što se nisam postala majka. Ipak, nije mi to teret koji mi leži na srcu. Naše dete bi bilo darovito, ali živi se i bez toga - rekla je glumica.

Glumica priznaje da u doba korone i teškim trenucima gleda uvek prema napred.

- Dobila sam i nagrade "Žanku Stokić" i "Pavla Vuisića". Snimljen je i dokumentarac o meni, a i spremna je monografija, ali korona je stopirala njihovu promociju. Kad su mi izvukli šta sam sve radila, nekih se stvari i ne sećam. Ne mogu da se žalim da nisam radila i imala posla. Trudim se da ne razmišljam o smrti i starosti. Imam dve rečenice koje su moj životni moto. Prva je: "Ne možeš dve lubenice da staviš pod jednu mišku", a druga je: "Iznad oblaka uvek sija sunce". Kad nastupe krize, uvek sebi kažem: "Gorice, gledaj samo napred i znaj da će tamo biti svetlost!"

Autor: M.K.