OVOME SE NISU NADALI! Veliki šef napravio PRESEDAN i šokirao sve tokom izbacivanja, a onda je palo RASKRINKAVANJE na Mićinoj igri istine!

Žestoka noć!

Nedelja veče je u rijalitiju Zadruga rezervisana za Izbacivanje. Sinoć je tako i bilo. Naime, voditelj Darko Tanasijević je ušao na velelepno imanje i obavio intervuje sa određenim zadrugarima, da bi nakon toga otišao sa nominovanim Mišelom Gvozdenovićem, Draganom Burmazović i Alenom Hadrovićem u sportsku salu Melanija, i otkrio ko napušta Zadrugu.

Prvi kojeg je Darko ugostio u Šiša baru bio je Kristijan Golubović. Njih dvojica su najpre razgovarali o odnosu Maje Marinkoić i Milana Jankovića Čorbe, gde je Kristijan otkrio da Čorbi nedostaje akcija sa Majom, ali i da su njih dvoje u ozbiljnoj vezi i da to vešto skrivaju, Golubović je otrkio da Čorba i Maja imaju "štek" gde bi po njegovim rečima mogla da padne "hoklica"..

Sledeća tema koju je Kristijan kometarisao bila je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. On lično smatra da tu postoji mnogo više od prijateljstva, samo je pitanje do kada će to da se krije, i da li je sve to samo igra.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je i sa Markom Đedovićem o najburnijim temama u Beloj kući.

Đedović je Darku otkrio sve o odnosu Tare i Ša. Po njegovim rečima, svi u kući znaju šta se dešava između njih, ali se svi i prave ludi. Naime, njemu je Tara isprčala sve šta joj Ša govori i kako, takođe Đedović je otkrio da reper skoro da više i ne pominje svoju suprugu Ivanju, a i kada je pomene naziva je "teret". Po njegovim rečima, Ša se ne plaši žene već reakcije roditelja, a fascinantno mu je to što Tari obećava srećnu i lepu budućnost.

Darko tokom večeri porazgovarao je i sa Miljanom Kulić, koja se pojavila u do sada ne viđenom izdanju i to sa crnom maskom na licu, u bademantilu.

Kulićka je otrkila da se kaje zbog veze sa Lazarom Čolićem Zolom, ali je i priznala da joj se Danijel Višić sviđa, ali da je mnogo misteriozan. Naime, Miljani smeta što Danijel nije namazan, kakav treba da bude za rijaliti. Ona je ptrom Darku ispričala da se razočarala u Marka Janjuševića Janjuša, zbog komentarisanja njene veze, ali i to da su pojedine zadrugarke ljubomorne na njen odnos sa Danijelom.

Paula Hublin bila je sledeća zadrugarka koja je porazgovarala sa voditeljem u Šiša baru o burnim dešavanjima. Ona je prokomentarisala sukob sa Sanjom Stanković koji je usledio zbog svađe Frana Pujasa i Anđela Rankovića.

Paula je ispričala da se udaljila od Anđela zbog nekih njegovih izlaganja koja su je razočarala. Ona je takođe voditelju otkrila da je Sanja ljubomorna na nju, odnosno na njeno pomirenje sa Franom, ali i na to što Anđelo čuva slike njega u Paule. Hublinova smatra da je Sanja kontradiktorna osoba koja ima averziju prem njoj.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je i sa Milicom Kemez, koja se u sličnom izdanju kao i Miljana Kulić pojavila. Kemezova je prokomentarisala odmah u kakvom je odnosu sa Borom Santanom.

Ona je Darku objasnila šta joj smeta kod Bore, pogorovo sada kada je saznala da ju je slagao dva puta (za njenu sestru i za situaciju sa Anjom Todorović). Ona je priznala da sada sumnja u sve što ima veze sa njim, i da joj nije svejedno.

Darko je porazgovarao i sa Jovanom Tomić Matorom, koja je imala buran period i velike rasprave sa Monikom Horvat.

Matgora je ostala šokirana Monikinim ponašanjem, pa ju je čak i nazvala najvećim rijalitim igračem. Matora je pričala kako ju je Monika molila da demantuje "kućicu" u kojoj su njih dve imale se*s. Potom je Matora otkrila kako se desio poljubac. Nakon toga je Matora otkrila da Monika sve radi da bi ostala što duže u rijalitiju.

Poslednji intervju koji je Darko obavio pprošle noći bio je sa Branislavom Radonićem Brendonom.

Brendon je ispričao sve o sukobu sa Franom Pujasom koji se desilo u toku prethodnog dana, i otkrio da su njih dvojica sredili sve. Takođe, on je otkrio da mu je Filip Car omiljeni zadrugar.

Usledilo je Izbacivanje. Darko se sa nominovanim zadrugarima uputio u spotrsku salu gde je saopšto da zadrugari neće imati igricu za dupliranje glasova.

Dragana Burmazović, Alen Hadrović i Mišel Gvozdenović saznali su da neće imati igricu, te se Darko obratio voditeljki Dušici Jakovljević, koja mu je saopštila glasove publike koji su sabrani i obračunati u preseku.

Situacija je delikatna, jedna osoba ima 36% glasova, druga osoba ima 33%, i treća osoba ima 31% glasova. Dakle, kao što vidite svi ste blizu sa procentima, ali u ovom trenutku, najviše procenata glasova gledalaca ima Mišel. Dragana i Alen su ostali, jedno od njih dvoje ima 33, a drugo 31 posto glasova. Manji broj glasova, odnosno 31% glasova ima Dragana, ali Veliki šef je napravio presedan i dao joj je šansu da se pokaže još jednom - saopštio je voditelj Darko.

Nakon izbacivanja, kao i svake nedelje, Lepi Mića započeo je njegovu igru istine, zbog koje se svaki put desi neki haos.

Miljana Kulić je u toku igre istine otkrila da ne veruje u rijaliti ljubav, i da se samo jedna ljubav iz rijalitija završila srećno, ostale su propale. Ona je potom otrkila da misil da Danijel nije sa njom iz koristi, i da njih dvoje o svemu pričaju. Nakon pitanja za Danijela u kojem se otkriolo da planira da svrati kod Nataše Radan u Leskovac, nastao je sukob između Nataše i Miljane. Dok je Miljana osuđuivala Natašu, ova se branila rečima da je Miljana sve čula o svemu se radi tu, ali da se pravi luda.

Lepi Mića postavio je sledeće pitanje Mišelu Gvozdenoviću, da prokomentariše glasove koje je dobio kao nominovani za izbacivanje, i to svega 36%, a kako je poznato, važio je za jednog od favorita na svim takmičenjima kod publike do sada.

Mišel smatra da je razlog što je imao malo glasova, to što vlada korona, i da narod nema para da glasa, ali sa tim se nisu sližili zadruagri, već su ga osudili zbog ponašanja u Zadruzi.

Nanon pitanja za Stefana Karića, Milica Kemez i Dragana Mitrović su se sukobile oko toga koja je "dama niskog morala". Taj sukob se nije zavvršavao do ranih jutarnjih sati.

Emotivni slom doživela je i Aleksandra Nikolić koja je ponovo pričala o Bujanovcu i čime se bavila tamo.

Autor: N.B.