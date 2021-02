'VREME SVE BRIŠE, A TI ĆEŠ ŽIVETI VEČNO, LEGENDO' Vuk Mob istetovirao lik Džeja Ramadanovskog i posvetio mu prelepe reči (FOTO)

Na svom telu ispisao je i stihove jedne od najpoznatijih pesama popularnog pevača.

Popularnog repera Vuka Moba do nedavno gledali smo u "Zadruzi", a on se po izlasku iz rijalitija maksimalno posvetio svojoj trudnoj verenici Oliveri Konatar, koja broji dane do porođaja. I dok nestrpljivo čeka trenutak da postane tata, Vuk neretko vreme prekraćuje i u tatu studiju, gde je sada ispunio svoju veliku želju.

Naime, reper je na butini istetovirao lik pokojnog Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo u decembru prošle godine, ali i stihove jednog od njegovih najvećih hitova. Novom tetovažom pohvalio se na Instagramu, gde je Ramadanovskom uputio emotivne reči.

Dobri moj, za mene si ti živ dok sam ja živ! Kako pesmom, tako i duhom, a eto i sada slikom koja će uvek biti uz mene! Vreme sve briše, a ti ćeš živeti večno legendo! - napisao je Vuk uz fotografiju tetovaže koju je podelio na društvenim mrežama.

Autor: D.T.