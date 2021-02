'BOKI, VOLIMO TE NAS TRI' Mia danas slavi s mužem, imaju veliki razlog - čestitke mu pristižu sa svih strana (FOTO)

Lep povod!

Mia Borisavljević danas je u posebnom raspoloženju, budući da njen nevenčani suprug Bojan Grujić, sa kojim ima ćerkicu Emu i drugo dete na putu, proslavlja rođendan!

- Danas nam je divan dan, našem tatici rođendan! Boki, volimo te nas tri -, napisala je pevačica na Instagramu, pa su usledile čestitke.

Mia je nedavno saznala da će ona i Bojan za nekoliko meseci dobiti devojčicu, što ih je posebno obradovalo, iako je on navijao da bude dečak.

- U svakom slučaju sam srećna što će Ema imati sestru, pa znam koliko je ta podrška važna. Bojan sa druge strane je priželjkivao dečaka, jer on ima mlađu sestru. Ona sada jedva čeka da čuva bebu, biće joj zahvalna do kraja života što ne ide u vrtić. Imam ja još da trudnujem, do jula - rekla je Mia u emisiji "Premijera".

Autor: D.T.