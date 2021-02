POVRATAK NA SCENU GA VEOMA RADUJE! Glumac otvorio dušu o poslu, pa progovorio o ćerkama, a onda njima poslao JASNU PORUKU

Dugo se spekulisalo.

Domaći glumac Tihomir Tika Stanić je na daskama koje život znače punih 40 godina, a on ne krije da svakodnevno ima nova iskustva koja su za njega lično neponovljiva.

U emisiji ,,Premijera" glumac je progovorio o trenutnoj situaciji koja je zadesila ceo svet, kao i koliko mu je prijao povratak u pozorište.

S velikim uzbuđenjem i radošću čekam da počne, ljudi sačekaju i zahvalni su što su gledali, ma koliko ima tih atraktvnih, divnih sadržaja na televiziji, ipak pozorište ima tu... Ono je neponovljivo, tu smo živi ljudi, tu se rađa neponovljiva energija, i nikad nije isto - izjavio je Tika.

Kako vešto krije svoj porodičan život, Tika je ovog puta premijerno progovorio o očinstvu. Mnogo se pisalo o njegovom odnosu sa izabranicom Jelenom, sa kojom ima dve ćekre Milenu Hanu i Sofiju Nađu, na koje je i sam, kako kaže ponosan.

- Ja sam slab na njih i imam, to sam rekao starijem detetu, da sam ceo život hteo da upoznam takvu osobu kakva je ona, a onda sam i sam učestvovao u stvaranju takve osobe, a mlađa je to čula, pa da li će biti ljubomorna... Ali to je normalno, da li će roditelji da priznaju ili neće zbog vaspitanja i lažnog, ja mislim da su ljudi neiskreni kada ne priznaju da svoju decu obožavaju u suštini - istakao je on.

Autor: O. B.