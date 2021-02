Brojne je pouke izvukla iz ove teške životne situacije.

Pevačica Vanja Mijatović pre tačno osam godina preživela je tešlku saobraćajnu nesreću posle koje se mesecima oporavljala. Kroz šta je sve prošla, ali i kako sada gleda na sve što joj se desilo, Vanja je otvoreno govorila u jednoj emisiji.

- Bog me spasao, ostavio me na nogama, imala sam teške povrede pršljenova, sa tim se ne treba igrati. Mogla sam ostati nepokretna. Te večeri 2013. godine kolege, Stefan Petrušić, Ana Sević, ja i drugi smo se vraćali sa humanitarnog koncerta, naplatna rampa nije bila završena, osvetljena, bio je mrak i sve je bilo protiv nas. Stefan je vozio, a ništa nije ukazivalo na to da tu postoje radovi. Niko nije pio, dečko nije bio umoran i eto, izbegli smo betonski stub. Tumbali smo se, ja sam sedela pozadi i najviše sam bila povređena, jedna devojka je poginula na tom mestu, meni je to i dan danas traumatično - pričala je Vanja, pa nastavila o oporavku:

- Oporavljala sam se šest meseci, pet nedelja me mama kupala, nisam mogla da ustanem iz kreveta, sve se dešavalo u krevetu. Mesto nesreće zovem "Đavolje mesto". Naučila sam ponovo da hodam, nosila mider, sve ispočetka. Nikad nismo razmišljali koliko mi zapravo imamo. Da imamo sve prste, tako neke normalne stvari. Nije bilo lako, ali je bilo poučno, sada drugačije živim, nisam više perfekcionista, svaka nepravda ili što se loše desi, ispostavi se da sve ima svoje zašto i zato - ispričala je Vanja.

Autor: D.T.