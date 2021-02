NJIH DVE SU KRALJICE FOTOŠOPA! Dejan Milićević tvrdi da one najviše obrađuju svoje slike, evo u čemu su i njega pobedile (FOTO)

Hit!

Poznati fotograf Dejan Milićević, gostujući u jednoj emisiji, progovorio je o sve većoj upotrebi fotošopa među mladim devojkama, ali i poznatim ličnostima. Kako je poznat kao neko ko je bez dlake na jeziku, on je bez problema otkrio i koje to naše javne ličnosti prednjače u upotrebi fotošopa.

- Preuzele su mi tron. One su se zaigrale, sada sam ja mala beba naspram njih. Moje korekcije su minimalne. Igraju se, što je najstrašnije one su se istripovale da stvarno tako izgledaju. To je šleper filtera, to je degutantno. Potpuno razumem da je šoubiznis laž i prevara, ti daješ nadrealnu priču, ali ovo je prevazišlo sve nemoguće stvari. Preterano je - rekao je Dejan, pa nastavio:

- Prikazati sebi u najsavršenijem svetlu. Pitanje je koliko je to savršeno, svaki momak će ti reći da želi neku prirodnu devojku, a ne ovakve. Reaguju samo ljudi koji žele zabavu. U realnom životu težimo da imamo nekog normalnog, a ne ovakvog. Dara u velikoj meri deformiše fotografije. Kako ovde može da se diše, gde su tu pluća i rebra? To bude baš nakaradno. Za sada vodi Soraja, ona je pobednica, pa Dara.

Autor: N.V.