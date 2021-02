Tea Tairović priznala da joj se sviđa ZAUZETI PEVAČ, a onda progovorila o zlostavljanju - imala je važnu poruku za sve

Smatra da je ključan odnos roditelja i dece.

Pevačica Tea Tairović već nekoliko godina aktivna je na našoj estradi, a uprkos tome što je trn u oku brojnim koleginicama, trudi se da se ne upušta u medijske ratove.

- Meni su omiljeni ljudi koji se ne spuštaju na taj nivo da bi banalizovali naš posao. Mislim da je idealan primer Saša Kovačević, on je najbolji primer kako to treba da se radi. On radi svoj posao i nema ga preterano u medijima, vodi svoju karijeru profesionalno i promišljeno, pa želim jednog dana da ja u tom smeru nastavim svoju karijeru - priznaje Tea, koja je iznela i svoj stav o slučaju učitelja glume Mike Aleksića, koji je u pritvoru zbog optužbi nekoliko glumica za silovanje i seksualno uznemiravanje.

To je baš osetljiva tema, ali bih prvo uputila podršku devojkama koje su to preživele i uputila bih jedno divljenje tome što su skupile snagu da se suprostave, sigurna sam da im je bilo teško čim su čekale godinama da to urade. Najviše bih bacila akcenat na roditelje jer mislim da su oni ti koji moraju da komuniciraju sa svojom decom jer nije moguće da pustiš dete da bude godinu dana, 10 godina ili 15, negde i da ne znaš da on preživljava ozbiljnu traumu. Roditelji moraju da pričaju sa svojom decom, da do toga ne bi dolazilo ili barem da bi se sprečilo brže.

