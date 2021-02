Saša Matić i Džej su bili veliki prijatelji, a evo kako je on reagovao kada je saznao da ćerka pokojnog pevača želi da se bavi PEVANJEM

Hoće li joj pomoći?

Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, odlučila je da otpočne muzičku karijeru, a Saša Matić spreman je da joj pomogne na svaki mogući način.

Naslednica legendarnog pevača po profesiji je vlasuljar i šminker, ali odlučila je da taj posao batali zarad muzike. Razlog za to je što, osim talenta, Marija želi da ispuni očevu želju i da se oproba u pevanju, na šta ju je on dugo nagovarao. Dok je bio živ, Džej je insistirao da njegova naslednica snimi pesmu, a predlagao joj je čak i duet. Ipak, ona je zbog treme i nesigurnosti to odbijala, ali je neposredno pred kraj njegovog života pristala da s njim gostuje u nekoliko televizijskih emisija. Upravo tada je pokazala da "iver ne pada daleko od klade" i da je nasledila talenat od oca.

Svom drugu Saši Matiću pokojni Džej nikad nije pričao o Marijinoj želji da se bavi muzikom, ali on ističe da je tu za sve što joj bude bilo potrebno u životu i karijeri.

- Moj drug Džej mi nikada nije pričao da njegova ćerka želi da se bavi profesionalno pevanjem. Ja sam čuo da je nasledila talenat od svog oca i da jako voli da peva. Ja ću biti prvi tu za nju, ako joj bude bila potrebna bilo kakva pomoć, i finansijska, ali i oko izbora pesama, muzike, šta god joj bude trebalo, meni može da se javi uvek. Divno je to što želi da nastavi očevim stopama, Džej bi bio ponosan - istakao je Matić.

Marija je oduševljeno reagovala kada je čula šta je Matić izjavio.

- Ja bih da se zahvalim na svakom lepom komentaru i želji za pomoć, pa i Saši. Čast mi je što on ima tako lepo mišljenje o meni i što mi želi dobro. Trenutno radim na pesmi, biram saradnike, ali to još nije za javnost. Ne znam još ništa kad će izaći. Ono što mogu da kažem jeste da će biti u modernijem fazonu, to je komercijala i to ljudi traže, a i generalno više volim da pevam taj pop-folk fazon. Bogu hvala, mogu sve da pevam, tako da to nije problem - rekla je ona, te istakla da više ne radi u pozorištu i da joj je pevanje sada glavna preokupacija.

Autor: N.V.