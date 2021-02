Ne prestaju da zaprepašćuju javnost.

Pevačica Tanja Savić se mesecima bori za svoje sinove koje je njen suprug Dušan Jovančević, kako je sama pričala, bez njene saglasnosti odveo u Australiju.

Tanja je sada ponovo otvoreno govorila o borbi koju vodi već skoro 10 meseci. Pevačica je otkrila detalje cele situacije i bez dlake na jeziku govorila o svom braku, suprugu Dušanu i svemu što je preživela i skrivala od javnosti.

- Poslednji put sam videla decu u aprilu prošle godine, sve se razvija veoma sporo zbog korona virusa. Niko ne uzima u obzir kako se majka oseća bez dece, ovo predugo traje, dosta mi je svega, trebalo je 19. da bude suđenje, ali je pomereno i u šoku sam. Sad imam komunikaciju sa decom, zahvaljujući sudu u Australiji ih čujem redovno - rekla je Tanja, pa objasnila kako njeni sinovi reaguju na celu situaciju.

- Oni nekako to kriju, ipak su oni dečaci, na samom početku su mnogo teže reagovali jer nisu bili spremni na tu situaciju, ali mislim da sada kapiraju, sada su i psiholozi i sud uključeni u celu priču. Znaju da se mama sudi sa tatom, mislim da im je po tom pitanju lakše, sada znaju šta se dešava - objasnila je Tanja u jednoj emisiji.

Savićeva je istakla da sa suprugom Dušanom nema nikakav kontakt.

- Ne, nikako! On je mene rekao da ga ne zovem na telefon i ja to poštujem. Jedno vreme sam toliko zvala, jer su mi deca nedostajala, zvala sam decu, nisam zvala njega. On mi je rekao da više ne zovem na taj telefon i dao drugi, neki novi je uzeo koji je dao da deca koriste i ja sam to ispoštovala i rekla mu da njega više nikad neću zvati. Poštujem, ja ostajem pri tome da ako vidite da neko neće komunikaciju sa vama, nemojte više... To sam nekako shvatila i povukla sam se, nemam komunikaciju sa njim, već samo sa decom i nemam opterećenje - rekla je pevačica.

Na pitanje kada je shvatila "kakav je on čovek", pevačica je iskreno odgovorila:

- Ja sam to odmah prepoznala, ali mislim da je već bilo kasno i već sam bila trudna. Tad vidite neke stvari koje ne želite i prekrivate oči i mislite 'ja ću ga oplemeniti'. Mislila sam da ću uspeti u tome, to je neverovatno. Ne mrzim muškarce, daleko od toga, postoje i žene koje čine sve da manipulišu muškarcem. I muškarci to rade, ali koliko znam češće to rade žene.

- Mnogo sam radila na sebi sada otkako sam sama. Pratila sam njegovo ponašanje - dodala je i otkrila kako su njeni prijatelji i okruženje reagovali na njene probleme o braku.

- Drugarice su mi govorile 'on je divan, kako to pričaš o njemu', a ja sam svaki put plakala zbog njega. Ali ja sam znala kakav je on, prema drugima su oni jako šarmantni, znaju da uđu pod kožu. Mislim da ljudi koji vrše to psihičko nasilje vrše i fizičko, ali mislim da je tortura psihičkog mnogo iscrpljivija. Toliko sam se puta preispitivala, kao i sve žene - objasnila je.

- On je želeo da bude glasan, mislim da je to onako jedan kukavički poriv, oni zadnji trzaji. Kad ti moraš deci da daš do znanja da te njihova mama maltretira, eto da tako opišem. On se stalno kao malo dete ponašao, kao kad detetu uzmeš igračku pa vrišti da bude u centru pažnje - rekla je.

Tanja je potom otkrila detalje procesa koji se odvija u Australiji i istakla da je protiv Dušana dostavila preko 3.000 papira.

- Australijski zakon je vrlo pravedan što se tiče majki, ali je sporo sve, eto zbog ove korona. Ja sam predala sve dokaze i preko 3.000 papira protiv njega. Jedino je ostalo da se brani nekim porukama koje sam ja slala, to je toliko bezazleno, ja sam ipak povređena majka, ja imam pravo da kažem svoja osećanja i opsujem u porukama, a on je to ptiložio dokaz protiv mene kao da sam ja ne znam kakva majka. Nikad pred decom o njemu ništa ružno nisam rekla, ja želim da zaštitim svoju decu, nikada nisam da se svađam ili govorim ružno o tati, dok je on sada govorio njima tako o meni - istakla je.

- Kada to osetiš, a već imaš jedno dete, zašto se ide na drugo? - upitao ju je voditelj.

- Oni to sve rade namerno, da zadrže ženu. U mom slučaju je to bilo namerno, ja sam to znala. Ja sam ga zaista volela, ja ne bih ovo njemu nikada uradila, ali očigledno da taj neko apsolutno nije imao poštovanja prema meni. Ja sam se oslobodila, meni je sada lakše, nemam nikakav terat i kome da polažem račune. Jedina muka su mi moja deca, da mi se vrate i srećna sam što ću moći da im se posvetim sama, da mi se ne meša u odgoj dece i govori da sam glupa... Za sebe smatram da sam jedna jaka i pametna žena, ali koja svoj potencijal nije iskoristila do kraja. Imala sam mnogo prijatelja pre Dušana, sada nemam nikog, izolovao me je i sad moram sve to da 'peglam', da vraćam prijatelje u svoj zagrljaj. Mnogo ljudi me podržava - rekla je Tanja u jednoj emisiji.

