Nije ih štedela.

Pevačica Zorica Marković otvoreno je pričala o učesnicima Zadruge, ali koliko je pandemija Kovida - 19, uticala na sve.

Šta mislite Zorice da li je Neca tiktoker stvarno zaljubljen u Boru?

- Neca je zaljubljen u Boru sigurno. Svaka mu čast na iskrenosti. Milica ima tešku životnu priču. Nije mi jasno što ne priznaju čime su se bavile. Internetom kruži snimak, gde Milica sa Aleksandrom iz Zadruge igraju i nose periku. Čak nisu objasnile šta su to radile u Bujanovcu. One kriju jedna drugu. Gde ima vatre ima i dima.

U koju od sestara Kemez je stvarno Bora zaljubljen?

- Nije on zaljubljen ni u koga. Bora Santana je jedan jako sujetan čovek i ima neke komplekse. Potpuno je nedefinisan. Ne sumnjam da je Bora bio sa Mirelom. To je monstruozno i neoprostivo. Moraš biti jako loš čovek da bi tako nešto uradio. Sa dve sestre biti, to je strašno... Hajde da je komšinica nego da kre*neš rođenu sestru. Sramota.

Šta mislite o učešću Kristijana Golubovića? Da li se on snašao u "Zadruzi"?

- Kristijan je genijalac. Vuče priču na leđima, doveo je kuću redu. Vrlo je bitan njegov boravak tamo. Ponaša se dobro, aktivan je od jutra do sutra. Ne kao onaj mali Nikola (bivši momak Sanje Hurikejn) koji je ušao samo da jede. Ima unutra previše fikusa unutra. Kenan ćuti uz Rijaldu, kao što je Vojke uz Saru. Sa troje ljudi bi mogla da popijem kafu unutra, ostali su katastrofa.

Da li Lepi Mića promenio taktiku u ovoj sezoni "Zadruge"?

Mića igra na jednu te istu foru. Jasan je kao dan, znam šta radi. On je potreban tom projektu mada vidim i da je on nešto utihnuo. Ne ponaša se kao prethodnih godnih. Pab je prethodnih godina bio Mićina teritorija. Kažem bio jer je sada pab Kristijanova teritorija.

Kako funkcionišite tokom pandemije?

- Dobro funkcionišemo jer smo dobro organizovani. Držimo se zajedno. Štedeli smo dane za crne dane. Imamo dovoljno za život ali ništa preterano. Ne sikiramo se, imamo za hleba.

Šta misliš o ekonomskoj pomoći države za estradu?

- Mnogo su ugroženiji manje popularni pevači. Popularni pevači se često hvale za bakšišom. Gde im je sada taj bakšiš. Problem je što su mnogi navikli da vikend zarade pozamšnu sumu novca. Sramota je ako velike zvezde zatraže tu pomoć. Muzičari su ugroženiji od pevača. Znam mnoge kolege koje su usled pandemije počele da taksiraju. Bruka i sramota je da traže pare od države. Ima mnogo ugroženijih profesija. I obične prosečne porodice teško žive. Sramota je da se oni žali - istakla je Zorica.

Autor: M.K.