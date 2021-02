PROZIVALI SU JE KADA JOJ SE SEVNUO DONJI VEŠ, a sada Rada žestoko uzvraća udarac! Oplela po koleginicima i progovorila o OVOME!

Neće više da ćuti!

Rada Manojlović se nedavno našla na meti podeljenih komentara, te je sada rešila da odgovori na njih. Naime, njoj su nedavno u emisiji uživo "sevnule" gaćice, a sada je progovorila o tome.

- To su naši dvostruki aršini o kojima sam i ranije govorila. Navikla sam na to, ali ne mogu da kažem da me to ne dotiče. Ono što mi zaista nije jasno, a složićete se i vi kao predstavnici medija, polovina mojih koleginica nastupa isključivo u gaćicama, u smislu raznih bodija sa tanga donjim delom - istakla je pevačica.

- Vrlo dobro znate na koje koleginice mislim, svi imamo oči. Pritom, ne mislim ništa loše, jer je to svakako scenska garderoba, koju nose i svetske zvezde poput Bijonse, Rijane, Džej Lo, Britni Spirs, Kristine Agilere. O Madoni i Šer koje su to radile davnih 70-ih i 80-ih da i ne pričam.

- Kada pogledate Instagram naloge mojih koleginica, slike u (samo) donjem vešu će vam oči isterati, a pojedine ga i nemaju. Ponavljam, to nije problem i ne zalazim u to niti mi smeta, naprotiv, imaju moju podršku, lepe su i zgodne - dodala je Rada.

- Ali zaista počinje da mi smeta činjenica da je moj minić najveći problem i nešto za šta se svi uhvate, kao i gaćice koje kao sevaju, a pritom to nisu obične gaćice nego deo kostima, koji je ušiven sa haljinom kao bodi od istog materijala - objasnila je Manojlovićeva.

- Budimo realni, sevaju vam zadnjice i grudi sa svih strana, toliko da će vam oči isterati. Uostalom, ja znam da ljudi koji me vole, vole me zbog onoga što jesam, a ne zbog onoga što oblačim, a ako je kratak minić najviše što može da mi se zameri, onda sam srećna - zaključila je Rada.



Autor: N.V.