Ceo sto ćutao!

U toku su "Nominacije" a naredni zadrugar koji je imao priliku da bira između Nataše Radan i Anđela Rankovića jeste i ovonedeljni vođa, Marko Janjušević Janjuš, koji je dao svoj sud o svojim potrčcima.

Kada sam odabrao njih za potrčke, nisam video zanimljiviji par, nakon svih svađa i toga, oni su sedeli zajedno. Ona je stavila glavu na njegovo koleno, a to je bio dan kada sma birao potrčke. Mene ko god da je postavljao, a pet puta sam bio postavljan...Ja da sam na Anđelovom mestu, ja bih svaki put išao u izolaciju, niti bij davao komentare. Sve ono što sam rekao o Anđelu, kada sam delio budžet, mislim isto. Anđelo zaslužuje mnogo dobrih reči, i zaslužuje sve najbolje. Ne želim da dužim, on mora da shvati da dosta treba da je srećan jer zarađuje ovako novac. Ja tebe razumem kada pričamo o nekim situacijama, ali u njegovim godinama, da ovako zarađuje, to je jedan lagan način. Ti si takav, i ne možeš nekada da izdržiš, a moj savet jeste da treba, jer bolje perspektive za zaradu nema napolju. Da si folirant rekao bih ti, ali nisi. Ja kapiram sve tvoje, i ja bih tako isto nekada reagovao - rekao je Janjuš.

Ti znaš da se ja nikada nisam ljuti za izolaciju, znaš da me to ne interesuje. Mene je samo iznerviralo to jer ljudi znaju da sam ja bežao od Nataše, jer je ona bila tu, stavila nogu, ali sam ja na primer sat vremena govorio da se skloni. Da ne bude da sam ja kao bežao po imanju, ja sam se, kažem ti, samo zato iznervirao. Mogao si da kažeš da smo oboje u nekoj sličnoj izolaciji - ubacio se Anđelo.

Nataša ne zaslužuje ni jednu reč, neću o njoj pričati do kraja. Devojka me više ne interesuje do kraja! Ja sam rekao, da neko ko uradi neke stvari, i prećuti, ja to ne mogu. Uzela je 1000 dinara od mene na žurci, pa jao "He, he, he" i kur*i se da je ljuta, to mi je strašno. Da je bar došla da kaže "Izvini" ili da kaže suprotno, nego ni to. Neću da pričam šta su joj drugi izgovarali, ali eto neka ostane na ovome, ona neće dobiti ništa više od mene u rijalitiju, a svi znaju kako sma je doživljavao. Šaljem Natašu i tako će biti do kraja! - rekao je Janjuš.

Nakon Janjuševog opsežnog izlaganja, voditelj Darko Tanasijević je zvanično proglasio ko je prvi nominovani zadrugar, a to je ove večeri, ubedljivo bio Anđelo Ranković. On je pored salve lepih reči i komplimenata, ipak izgubio u duelu sa Natašom Radan, a nakon saopštenja da je on prvi koji će se u nedelju boriti za opstanak, voditelj je imao reč, kako bi saopštio ko će mu praviti društvo u izolaciji. U nastavku teksta, možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.