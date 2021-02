NAŠLA NOVU ZVERKU?! Ana Korać ima DEČKA, rijaliti zvezda jednim potezom se odala! David je definitivno samo prošlost!? (FOTO)

Brzo ga je prebolela, a odmah i pokazala emotivnu stranu.

Popularna rijaliti zvezda Ana Korać nakon raskida sa Davidom Dragojevićem, ne izlazi iz žiže javnosti. Iako se dugo spekulisalo zbog čega je došlo do kraha ljubavi, Koraćeva je u emisiji ,,Amidži šou" otkrila da je to zbog Davidovih muljačina njoj iza leđa, kao i to što je njenoj drugarici pričao svašta za Anu, što je kasnije i saznala sa sve audio dokazima.

Koraćeva uživa u slobodi, pravi skandale između zadrugarskih parova, ali i ona ima svoju nežnu stranu. Poznata je, što bi ona volela da kaže kao ,,nežni cvetić", te je uvek težila kvalitetnom odnosu u ljubavi.

Na Instagram storiju Ana je objavila fotografiju crteža, na kom su predstavljeni zver i lepotica, što je danas sinonim za odnos kom devojke inače teže, da budu zaštićete on njihove ,,zverke". Uz to Koraćeva je objavila i ljubavnu pesmu ,,Čuvam te" i stavila emodži da se oseća zaljubljeno. Da li je to Ana našla novog dečka, ostaje nam da vidimo.

Autor: Ognjen Bogdanović