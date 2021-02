POZNATI PROGOVORILI O SVOM PRVOM PUTU: Ceca i Stanija sa 18, Mile Kitić platio za s*ks, a Čoli se to desilo na livadi! ŠOK DETALJI (FOTO)

Šokirali priznanjima!

Za pojedine poznate ličnosti ne postoji tabu tema.

Zdravko Čolić, Svetlana Ceca Ražnatović, Suzana Mančić, Marija Šerifović, Stanija Dobrojević, Ognjen Amidžić i Mile Kitić često su u medijima odgovarali na najškakljivija pitanja, pa i o tome kada su izgubili nevinost.

Za Čolu je to bilo lepo iskustvo.

Prvi seks sam doživeo kao jako mlad, s jednom čobanicom. To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan - otkrio je pevač, a oni koji ga poznaju kažu da se to dogodilo kada je imao 17 godina.

Njegova koleginica Ceca je podelila svoje iskustvo u emisiji "Ami Dži šou".

Bila sam nevina do svoje osamnaeste. Moj prvi put je bio s muškarcem s kojim sam bila godinu i po. To nisam uradila iz potrebe, već iz čiste radoznalosti. Kada sam videla kako to izgleda, pomislila sam: "Pa i nije nešto naročito." Tek sam sa svojim mužem počela da uživam u seksu - prisetila se muzička zvezda.

Voditelj Ognjen Amidžić je takođe pričao o svom prvom seksualnom iskustvu.

Za mene je to prilično diskutabilno pitanje jer, po mom uverenju, prvi seks sam doživeo sa 15 godina. Tada sam verovao da sam imao seks, ali sada, kada malo bolje razmislim, smatram da sam radio sve osim toga. Sećam se da sam pozvao drugaricu iz srednje škole u stan kada moji nisu bili kod kuće i tada smo radili to nešto, što nikako ne bi moglo da se računa u seks - istakao je Amidžić.

Mile Kitić je, kako je svojevremeno izjavio za medije, bio dete kada je doživeo to iskustvo. I on je imao 15 godina. To se desilo u Čikagu s prostitutkom, koju je platio 1.000 dolara. Ali, kako se dobro pokazao, na kraju je on profitirao. Od nje je dobio sat i 7.000 dolara.

Suzana Mančić gubitak nevinosti pamti samo po dobrom.

Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina, i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala - rekla je Suzana.

Seksualna orijentacija evrovizijske pobednice dugo je bila pod znakom pitanja, dok nije rešila da razotkrije sve u svojoj knjizi. Marija je otkrila da je nevinost izgubila sa 18 godina s prijateljem Marijanom. Kako je napisala u knjizi, nije je previše bolelo, a pravi orgazam je doživela tek iduće godine sa ženom.

U Stanijinom slučaju to je bilo kad je sazrela:

Kod mene je pubertet kasnio i bubice su me uhvatile tek u 23. godini, kada su se mnoge moje drugarice već udavale i rađale decu, iako sam nevinost izgubila isto kasno, tek u 18. godini - zaključila je Stanija za domaće medije.

Autor: M.M.