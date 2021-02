Svake godine priseti se stravičnih scena.

22. febraura 2013 Stefan Petrušić svojim automobilom je udario u bankinu na autoputu Beograd - Novi Sad. U kolima se našla i pevačica Vanja Mijatović, koja je zadobilateže povrede, koje su mogle da je koštaju i života. Svake godine na taj dan, Vanja se priseti stravičnih slika, te uvek istakne da je to njen ,,drugi rođendan". Oprovaka je trajao jako dugo, ali ona je danas živa i zdrava, a u emisiji ,,Premijera - Vikend specijal" pevačica je progovorila kroz kakav je pakao prošla pre 8. godina.

Bukvalno je tako, 22. slavim kao moj drugi rođendan, taj dan je Bog bio sa mnom i hvala mu što me je ostavio na nogama. Rekla sam više puta da prelom frakture je bio stvarno ozbiljan, puno toga nisam mogla da uradim. Pet nedelja sam ležala u krevetu i kada shvatite da te sitnice ne možete da uradite svaki dan, počnete da cenite. Oporavljala sam se šest meseci, pet nedelja me mama kupala, nisam mogla da ustanem iz kreveta... Pre svega, kada se setim, zahvalim se Bogu što sam ovde sada, mogu da hodam, mogu sve sama, izbegavam da idem u Novi Sad, ne da nije lep grad, nego kada god sam prošla tuda, ja se sva stresem. Baš mi je neprijatno! Sećam se prvog udarca, prvo sam udarila u sedište, posle toga se više ničega ne sećam. Kada čovek doživi veliku traumu, mozak izbriše neke stvari. Ana mi je rekla da sam mnogo vrištala! Sledeći momenat je da sam ovako stajala, ja sam samo rekla da me podignu, jer nisam mogla da se uspravim. Imala sam nagnječenje pluća, dosta stvari oko pršljenova sam povredila - ispričala je Vanja.

Dosta se spukuliše o njegovom ljubavnom životu, a pevačica je otkrila i da je moguće da će stati na ludi kamen. Vanja je otkrila i da planira ceo život da provede sa svojim emotivnim partnerom, ali i da imaju nekada svađe.

- Upoznajemo se, pošto planiramo ceo život da provedemo zajedno. Čvrsto sam na ženi, sposobna sam, on je isti takav, on je muška verzija mene. To nam svi kažu i svi kažu da smo lep par. Naravno da se i svađamo, ali to su neke sitnice... - dodala je pevačica.

