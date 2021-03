NEMA ZABUŠAVANJA! Veljko trenira svakog dana, a sada je i Bogdanu naterao na to! NIJE JOJ DAO DA STANE!

Zajedno je lakše!

Mladi bokser Veljko Ražnatović zbog prirode posla kojim se bavi mora redovno da trenira. On to čini svakodnevno, nekada i više puta na dan i poznat je po tome da ne zabušava. Ovog jutra očigledno nije želeo da to uradi sam, pa je naterao suprugu Bogdanu da krene sa njim.

On je objavio nekoliko kratkih snimaka na Instagram profilu gde se vidi kako Bogdana i on džogiraju, a čini se da nije dozvolio svojoj supruzi da se preda. Poznato je da Veljko obožava da provodi vreme sa svojom suprugom, pa je ovo taman način da uopšte ne budu razdvojeni.

Autor: N.V.