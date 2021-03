Nije mu bilo lako!

Pevača Gorana Dimitrijadisa Dimu svi pamte po legendarnom hitu devedesetih, moćnoj pesmi "Nije mene dušo ubilo" sa njegovog prvog albuma, posle koje nije imao većih hitova. Na društvenim mrežama često se mogu zateći pitanja o tome gde je on danas i šta radi, kao i nagađanja o tome zašto je prestao da se bavi muzikom.

Iako je u pojedinim periodima radio i kao taksista, kao i u vreme kada se pojavila "Nije mene dušo ubilo", daleke 1994. godine, Dima je neprekidno nastupao na kocertima sa koleginicama poput Mire Škorić, ali i na različitim veseljima, po restoranima i kafanama, neretko kod vrlo uglednih domaćina.

- Sve te poslove sam imao bez praktično ikakve reklame, samo zahvaljujući toj pesmi. Inače, nikada nisam hteo da snimam po svaku cenu. Ja ne shvatam to da neko proda njivu ili neko drugo imanje da bi snimio CD. Ja muziku nikada nisam doživljavao kao trgovinu - objasnio je on svojevremeno i otkrio da je i jedna nesreća dodatno uticala na to da ne razvije svoju diskografsku karijeru kako je možda mogao.

- Dvehiljadite godine mi je izgorela kuća. Skroz. Uložio sam svu snagu i svu volju da ponovo napravim kuću, ali to je trajalo. Na kraju sam napravio dve kuće, svojim poštenim radom. Zato i nisam ulagao u muziku, u pesme – ispričao je Dima, u pola glasa, i dodaje da ga je to nesumnjivo povuklo nazad, kada je reč o muzici.

Autor: N.V.