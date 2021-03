EMINA ĆE TUŽITI MUSTAFU?! Pevačica hoće pravdu da potraži na sudu, evo šta joj bivši navodno duguje!

Šok!

Emina Jahović, popularna pevačica, navodno će pravnim putem potražiti pravdu pošto njen bivši muž Mustafa Sandal, kako pišu domaći mediji, 26 meseci nije platio alimentacije za sinove Jamana i Javuza.

Kako se navodi, Emina je istakla da neće prihvatiti to što Mustafa ne ispunjava svoje obaveze i ono za šta se obavezao da će pokrivati, kada je reč o troškovima.

- Osim alimentacije, Mustafa nije platio ni troškove letovanja, rentiranje vozila i platu za vozača, što su takođe njegove obaveze, zaključene dogovorom koji su imali kada su rešavali pitanje alimentacije i troškova. Tu je i zdravstveno osiguranje dece, koje Mustafa, kako Emina kaže, takođe ne reguliše. U Turskoj se raširila priča kako Mustafa svega dva meseca ne reguliše svoje obaveze i to zbog pandemije koronavirusa. Međutim, sve to traje 26 meseci, a oni su se razveli pre 32 meseca. Znači, veliki deo tog perioda i svi troškovi pali su na Eminu. Ona to neće da prihvati - priča izvor koji je upućen u sve.

Kako izvor dalje tvrdi, Mustafa je trebalo da plaća i 15.000 turskih lira (oko 1.700 evra) Emini, za njene troškove, te 10.000 za sinova (1.130 evra).

- Ne govorim o osobi čija finansijska situacija nije dobra i koja je u nevolji. Sve u životu je za nas ljude. Ako jednog dana njegova finansijska situacija bude loša, radiću i za njega. Ali znam da nije. Postoji pravda kada su materinstvo i očinstvo u pitanju, kao i u svim pitanjima u životu. Cela moja borba nije samo za mene, već za to da ova razmera pravde deluje u korist svih žena u ovoj situaciji - rekla je Jahovićeva u razgovoru sa novinarom Ugurom Alkaparom i list "Posta".

Podsetimo, Emina i Mustafa razveli su se 2018. godine, nakon 10 godina braka.

- Mustafa više od dve godine ne plaća alimentaciju za naše sinove Jamana i Javuza. Sve obaveze prešle su na mene. Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali to nije uradio. Takođe smo imali dogovor da pokrije zdravstveno osiguranje dece. Dan kada sam se najgore osećala je bio kada sam odvela decu kod lekara i saznala da im zdravstveno osiguranje nije uplaćeno - rekla je pevačica nedavno za "Stori".

Autor: N.V.