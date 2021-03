'Ako se ovo uskoro ne završi, idem u Austriju da mešam malter' Gazda Paja u problemu, nema posla, evo od čega živi!

Nije svejedno.

Reper Pavle Bošković, poznatiji kao Gazda Paja, kaže da jedva čeka da se završi pandemija koronavirusa, kako bi mogao da se vrati svom poslu i nastupima.

- Jedva čekam da se završi korona. Glavni izvor prihoda su nam bili nastupi. Finansijski je teško otkako ne radimo, ne samo nama muzičarima nego svim ugostiteljima. Ne znam, ako uskoro ne puste, idem u Austriju na bauštel, odoh da radim, da mešam malter. Snalazim se ceo život, zašto ne bih i sad. Nego, krivo mi je što sam ubo neke dobre stvari, ali korona me je ukanalila - rekao je on.

Gazda Paja zatim je otkrio od čega živi već mesecima, budući da ne nastupa.

- Sreća pa imam neke poslove koji se tiču muzike i izdavaštva. To me je spasilo. Zato pesma mora da bude dobra, a to je danas teško. Imao sam sreću sa poslednje dve, tri pesme, da na platformama gde zarađujemo, zaradim sasvim okej. Da nije bilo tako, stvarno bi bilo teško i bio bih prinuđen nešto da radim. Teško je ovde zaraditi. Dosta toga znam u domenu mog posla - montažu, snimanje, softvere, ali ako se muzička industrija ugasi, nema mi druge nego za Beč - kaže reper.

