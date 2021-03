Uopšte joj nije bilo svejedno!

Glumica Mirka Vasiljević je sa svega pet godina upisala privatnu školu za talente, a u jednom intervjuu prisetila se svojih početaka. Tom prilikom priznala je da joj se prvi poljubac dogodio pred kamerama i otkrila nepoznate detalje sa snimanja filma "Mi nismo anđeli".

- Tada sam rekla roditeljima da želim da budem manekenka. Dobro mi je krenulo, radila sam dosta dečjih revija, sajmove dečje mode... Išla sam godinu dana i prekinula. Onda sam nakon nekog vremena htela da nastavim. Majka mi je rekla da ću prvu članarinu morati da platim svojim parama, jer ako nešto u životu stvarno želim, onda nema "hoću-neću", već moram tome da se posvetim. Želela je da naučim lekciju. Sav novac koji sam uštedela od rođendana dala sam na članarinu.

Mirka je školicu za talente pohađala sve do sedmog razreda, kada je dobila ulogu u popularnom filmu "Mi nismo anđeli 2".

- Reditelj je po srednjim školama tražio devojčicu koja će glumiti Sofiju. Međutim, nije našao ono što mu odgovara, jer su devojčice u tom uzrastu delovale dosta starije. Onda je krenuo da radi kastinge po osnovnim školama, a na jedan sam se i ja prijavila. Rekli su mi da sam im odmah zapala za oko i bila sam favorit za ulogu Sofije. Nakon dva meseca jedna devojka i ja smo ušle u najuži izbor i završni kasting imale smo u kafani koju je držao Nikola Kojo. Tu smo snimile nekoliko scena, jer su producenti i reditelj želeli da vide kako izgledamo u kadru sa Kojom. Sutradan su me pozvali i rekli da sam dobila ulogu.

Film je snimila pre 17 godina, na leto 2004. godine. Mirka kaže da je najveći problem imala zbog ljubavnih scena.

U tom filmu imala sam tri-četiri partnera sa kojima sam se ljubila i to mi je bilo najteže, jer sam imala samo 13 godina. Najveći strah i stres sam osećala zato što je trebalo da se ljubim sa nepoznatim ljudima, a nisam imala nikakvog iskustva. Svakog dana sam proveravala da li ću morati da snimim ljubavne scene. Kada bi mi rekli da nema takvih kadrova, odahnula bih - priča Mirka kroz smeh i objašnjava da je prvi, pravi poljubac ipak imala pred kamerama:

- U osnovnoj školi sam imala neke simpatije, ali to su sve bili neki poljupci u obraz i na brzinu. Prvi, ozbiljniji poljubac imala sam na snimanju filma "Anđeli 2". Prve emotivne scene imala sam sa Goranom Jevtićem. Sećam se da sam bežala od njega na setu, da nemamo nikakav kontakt, zato što mi je sve to bilo strano i stresno. Celu noć pre te scene nisam spavala. Moji su mi rekli da će krenuti sa mnom na snimanje, ako treba. Otišla sam sama da probijem led. Goran je primetio da mi je nelagodno pošto je bio stariji i iskusniji i na pravi način mi je prišao i pomogao. Objasnio mi je da je to uloga i da to ne radi Mirka, već Sofija i da su takve scene uobičajne za ovaj posao - rekla je Mirka za Hit informer.

Autor: D.T.