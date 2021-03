Veruje samo svojim očima.

Mirka Vasiljević je već 12 godina sa Vujadinom Savićem, sa kojim ima troje dece - Andreja, Andrijanu i Mihajla. Glumic je istakla da je sigurna u svoju ljubav sa fudbalerom, te da veruje da će ostariti zajedno, a na priče da joj je muž neveran se ne obazire.

- Ne strepim da će me Vujadin prevariti. Ne volim da živim u strahu, to razara čoveka. Oboje smo poznate ličnosti, pa i da se desi tako nešto - sve bi izašlo na videlo. Džaba nam i brak i troje dece ako nemamo uzajamno poverenje. Dokle god ne vidim svojim očima, neću se opterećivati. Vujadin će biti na gubitku ako me prevari, a ne ja, jer se sve vreme dajem maksimalno - priča glumica.

- Odlučila sam da rano postanem majka i da Vujadin bude otac moje dece jer želim da s njim provedem ceo život i umrem sa njim! Sazrevali smo zajedno, doživljavali uspone i padove u karijeri... Naučili smo da se sporazumevamo pogledom i bez veze je da ovoliko ulaganje u našu vezu jednog dana padne u vodu. Nadam se da se nećemo nikada rastati.

Autor: D.T.