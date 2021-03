Nema nazad.

Nakon što je Mina Vrbaški otkrila Nenadu Aleksiću Ša sve detalje razgovora sa svojom suprugom Ivanom, on se uzvrpoljio i otišao do pušionice, gde je krenuo da priča zadrugarima da želi da se čuje sa svojom suprugom, kako bi mu sve to i ona rekla.

Ja je volim kao Boga. Želim da se čujem sa njom, da mi ona kaže da je tako. Neću više da preskačem, molim nekoga da me izvede, da saznam neke stvari. Ja je volim kao Boga, i ona mene, da odustane tako... Hoću da znam - govorio je Ša.

Ti i Tara ste na stubu srama, veruj mi - poručila je Mina.

Ja stalno spominjem Ivanu svuda - pravdao se reper.

Trebalo je da uvažiš ono što je Ivana rekla Kenanu, da se skloniš od Tare, ako je voliš najviše na svetu. Da si se sklonio... Sad moraš da se smiriš i da spustiš loptu - govorila je Vrbaški.

Obećavam da ću se vratiti, samo moram da znam, ne mogu ni minut ovde - govorio je Ša, pa otišao da se istušira da se smiri.

