Burna noć u Zadruzi.

Kao i svake srede, sinoć se u "Zadruzi" odigrala emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je još jednom ušao u Belu kuću i čitao zadrugarima sva pitanja milionskog auditorijuma, koji verno prati dešavanja u "Zadruzi 4". Prva na tapetu našla se Mina Vrbaški.

Mina je po povratku u "Zadrugu" Jovani Ljubisavljević rekla da je jedna od najomraženijih takmičara, a mnogi smatraju da je time htela da unese pometnju u vezu sa Stefanom Karićem, kako bi mu se osvetila što je postao drug Mensura Ajdarpašića. Mina se pravdala da to nije istina, a i misica je iznela svoj stav.

Mene je ta informacija da sam najomraženija jako pogodila, jer sam se tako dugo osećala. Smirila nas je informacijom da su se naše očevi videli. Ne mislim da je Mensur razlog. Ona je meni rekla da je i ona išla srcem, a ja znam kako sam ja nju gledala sa strane gledaoca. Ne znam koja je namera, Minin savet je da više pričam, ako se Mensur pominje, to ne može preko mojih leđa da ide - komentarisala je Jovana.

Gledaoci su osudili Taru Simov zbog toga što ljubomoriše na Sandru Rešić kada je u pitanju njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša. Tara je pokušala da objasni da ona nije ljubomorna, već da zamera Nenadu stvari koje bi se i njoj zamerale, i da Sandra nema veze sa tim, već da bi to uradila i da su joj majka ili sestra u pitanju.

Kada ti neko nešto zameri, ti imaš potrebu da se svađaš, sve mi je jasno, ali da si ljubomorna na Sandru, nema poente. Ne možeš da pričaš tako, ne takkmičiš se ni sa kim,ovo nema ni u cirkusu. Vreme je da odrasteš, uzmi kantice i igraj se u pesku ako nećeš da odrasteš. Meni ona šest meseci je*e majku, kao ker sam joj. Isprala si mi mozak, alo bre.. Ku*valuk klasičan ako se švalarišete, ovde svako priča o tome, a ti se braniš kako ja to podržavam. Ti u sred priče sa oženjenim, i sto čuda, pričaš kako te ja podržavam. Ti Tara nisi mala, pa ne možeš tako da reaguješ, nema tu takmičenja, niste u mržnji, to su stvari koje su budalaština. Ti prva trčiš Sandri za sve, a onda tako reaguješ, bila si ljubomorna na nju - očitao je Tari bukvicu Đedović.

Mnogo si bahata i bezobrazna, nema smisla, nesigurna si za sebe u sve, a ja se trudim da ti dam samopouzdanje - vikala je Sandra na nju.

Ša je nakon ovoga iskritikovao Taru i rekao je da su ovo stvari koje dovode do toga da se stvara priča da su oni u vezi.

Zadrugari su se potom podelili u dva tabora kada se pričalo o odnosu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zola. Podsetimo, oni su se ponovo zbližili. Miljana se zaklela da neće progovoriti sa Zolom do kraja rijalitija, ali smatra da su oni u vezi, dok Zola priča sa Miljanom, ali ne želi vezu sa njom.

Zola je i sinoć rekao da ne želi vezu sa Kulićevom, zbog čega je ona završila u suzama. Deo zadrugara smatrao je da se Zola plaši Miljanje, jer je shvatio koliko ga voli, dok je Sandra Rešić predvodila onu grupu koja smatra da baš zbog toga što je shvatio koliko ga Kulićeva voli, on prestao da se boji i osilio se. Svi čekaju da vide hoće li se ipak pomiriti.

Tara i Ša su naišli na osudu zadrugara kada su porekli da postoje ljubavne emocije između njih, koje svi oni vide, a zbog kojih, kako tvrdi Mina, Nenadova supruga ostavlja njega.

Njemu treba da bude stalo kako se oseća njegova žena sa kojom je u braku, a ne kako je Tara. Vi ste dokazali da odlično ćutite pet meseci, Ša, ti si u ozbiljnom problemu. I danas sam ti rekao, a sada ću da ponovim... Tvoja žena ne može da te podrži u ovome. Danas si rekao "Kakva je ta žena, koja me ne podržava u ovome?" Kada bi znao da je ovo istina i da nemaš ženu, da li bio bio ovde? Tvoje mesto nije pored Tare, ako želiš da imaš ženu. Imaš put prema Tari i prema Ivani - govorio je Tomović Ša, za koga smatra da je na životnoj prekretnici.

Kristijan Golubović je smatrao da je Ša već odabrao Taru, jer je izdao Ivanu.

On je nama ispričao zašto se njih dvoje druže i kako se druže,. Kada se tada započela tema njih dvoje, ja sam pitao koja je ta žena koja dozvoljeva onaj odnos. Tara je izdinstala ceo odnos Ša i njegove žene. Ona se sve vreme trudila da on napravi toliko gluposti koje bi pravdao priajteljskim odnosom, da Ivana ne bi psotojala u odnosu Ša i nje. On je njihov odnos pravdao zbog nje, a onda se muvala sa Čorbom, Nikolom, Franom, to je njena igra. Vi se družite svaki dan, 24 časa, ja to ne bih mogao nikako, ja bežim od ljudi. Svestan si ti da nemaš ženu, nemaš Ivanu. Sam upadaš u s*anja jer nisi hteo da priznaš. Ti moraš da joj se izviniš, izdao si je - poručio je Kristijan.

Potom je Anđelo Ranković otkrio da mu prija odnos sa Minom kakav ima, za koji smatra da je prijateljski, kao i da ga neće prekinuti. Lepi Mića je podsetio sve koji su zaboravili da su Mina i Anđelo prvi ljubavni odnos koji se ikada dogodio u "Zadruzi", te podržao njihovo ponovno spajanje.

Stefan Karić, koji se prethodno naljutio na Jovanu Ljubisavljević zbog načina na koji odgovara na pitanja, bio je pod lupom gledalaca, koji smatraju da je bacio oko na Paulu Hublin. U priču se umešao i Lepi Mića, koji je priznao da je primetio da Paula flertuje sa Karićem. Paula i Stefan su negirali ovo, ali im mnogi zadrugari nisu poverovali.

Tara i Ša su se još jednom našli na udaru, a ona je otkrila da joj je reper ranije zamerao što komunicira sa Vladimirom Tomovićem, a da joj je nedavno zabranio i da ga gleda.

Jeste, to za Vladu, kao što ja njemu zameram za Sandru, tako on i meni zamera. Ne smem više ni da gledam Vladu, jer to inicira konflikt. Rekla sam mu da ću raditi ono što on meni radi - priznala je Tara.

Treba samo da kažeš Vlada i sedneš, ispadam najgori - prebacio joj je Ša.

Ša je zatim priznao da nije skroz siguran u to što mu je Mina prenela da ga je žena ostavila. On je istakao da joj veruje 50%. Mina je otkrila da poseduje dokaze, te zamolila svoju mamu da objavi prepiske sa Ivanom Aleksić.

Ja nisam takva da lažem za te stvari, a želim da moja mama izbaci te slike. Posle njihovih klipova u izolaciji, to pipkanje i češkanje. Sasvim je dovoljno da se nisi sklonio od Tare kada si dobio poruku od žene, sam si sebi ovo dozvolio, a šta ti ona sve pravi. Moraš da shvatiš da nije normalno da se družiš sa osobom koja priča da ste zajedno, zato nemaš više ženu, ti si svoju ženu prevario sa ovim tvojim ponašanjem. Ti nju nisi poštovao - poručila mu je Mina.

Ša je ponovo odbio da prizna da gaji emocije prema Tari i rekao da je oženjen, sve dok mu Ivana ne kaže suprotno. Potom se pokrenula priča o šortsu koji je Tara nosila, a koji je razbesneo Nenada. On se pravdao da to nije bio razlog njegovog haosa na žurki, već da ga je Tara izbacila iz takta kada mu je rekla da voli kada je poslušan. Tokom reperovog izlaganja Tara je počela da plače, a on se dodatno razbesneo.

Ne mogu ovo, majke mi, sada sam ja za sve kriva, terorišeš mi mozak, teraj se u ku*ac! - plakala je Tara.

Tara se odmah povukla u pušionicu, a za njom su krenuli Đedović i Ša. Simova je kroz suze zamerala Ša što je krivi za sve, a on je probao da je uteši.

Ja te nikad nisam krivio, zajedno smo u ovome, ajde briši suze i da se borimo - rekao je Ša Tari.

Jedan od haosa koji je nastao prošle godine u vezi Ive Grgurić i Stefana Karića, bio je onaj kada je ona nosila periku. Karić je tada pobesneo i rekao joj da ne voli kada devojke koje ne moraju da nose perike, to rade, kako je njemu teško da to gleda, zbog svoje voljene bivše devojke Dijane, koja je izgubila bitku sa rakom.

Nedavno se desila situacija da je Brendon nudio svoje perike zadrugarkama, a jedna je bila i Jovana, a sve to je posmatrala Nataša Radan. Gledaoci su primetili kako je ona jedva čekala da Jovana uzme periku, kako bi se Stefan naljutio na nju. Nataša se pravdala da nije svojim prijateljicama govorila da jedva čeka to, dok se Karić razočarao u nju.

Jovana je kasnije saznala i kako je Nataša priznala da bi prvo njoj volela da vidi leđa, zbog čega se dodatno razočarala u Radanovu.

Evo šta mi devojka priča iza leđa, nisam znala za ovo. Sve vidim i čujem, videla sam i da se smeju - rekla je misica.

Sanja Stanković je posle poslednje žurke optužila Matoru da i dalje gaji emocije prema njoj. Tomićeva je dobar deo jučerašnjeg dana provela raspravljajući se sa Sanjom zbog ovoga, a ova tema našla se i u emisiji "Pitanja gledalaca".

Matora je optužila Sanju da igra igru sa njom, te joj poručila da ne gaji emocije prema njom i da ne želi da se pomire, kao i da će se distancirati od nje.

Maja Marinković je pričala o odnosu Teodore Bilanović i Milana Jankovića Čorbe, za koju je zaključila da se "zakačila" na nju i repera, jer želi sebi da produži boravak. Teodora je tada nazvala Maju budalom, zbog čega joj je Marinkovićeva poručila da je pala na niske grane.

Međutim, zbog ove teme došlo je do većeg haosa. Kada je Vladimir Tomović prokomentarisao temu, u raspravu se ukljućio i Lepi Mića, koji je svog cimera izbacio iz takta.

Mića i Tomović već danima ratuju, a Vladimir smatra da pevač želi da ga diskvalifikuje. Zbog sukoba je i obezbeđenje uletelo u kuću, kada je Vladimir seo na Mićino mesto i odbio da se pomeri, zbog čega je pevač krenuo da se gura sa njim. Tomović je tu odlučio da zauvek stavi tačku na bilo kakav odnos sa Mićom.

Aleksandra Nikolić i Janjuš su negirali da flertuju i da su blizu stupanja u vezu. Oni su tvrdili da će samo biti prijatelji, što su kasnije za sebe rekli i Mina Vrbaški i Filip Car.

Tomović je kasnije priznao da namerno priča Tari da je lepa, kako bi provocirao Ša, jer mu traži slabe tačke, a Ša je rekao da je to odavno shvatio.

Ša je zatim porazgovarao sa Matorom o svemu. Ona ga je tešila i govorila da će porazgovarati sa Ivanom i možda naći rešenje, ali je on već prihvatio da se razvodi. Reper je poručio da, ako je situacija takva, da će svojoj supruzi ostaviti stan i salon.

Tara je upitana i koliko vodili Nenada na skali od jedan do sto, a ona je rekla da je odgovor milion.

Reper je u jednom trenutku počeo da plače, kada je konačno došao sebi i shvatio šta mu se dešava.

Da li si ti normalan? Ljudi poginu, pa porodica nastavi dalje, tvoji su se razveli, pa šta? Šta si ti to stvorio, pa ne možeš sad? Moje sam samo ja! Pa, bolje sad da te ostavi! - govorio mu je Đedović.

Mene će svaka ostaviti - plakao je Ša.

Zato što si ti ostavio sebe - dodao je novinar.

Tara se još jednom našla na udaru, ovog puta zbog svog agresivnog ponašanja. Ona je priznala da želi da se promeni i da se menja, a za sebe je rekla da je mnogo bolja nego prošle godine, ali da ima još dosta toga da uradi na poboljšanju.

Mina je ponovo odgovorala na pitanja o infomarcijama koje je prenela zadrugarima. Vrbaški je nedavno Nataši ispričala kako je videla da Karić želi da ostavi Jovanu, ali da ne zna kako, što je on negirao. Mina je istakla da stoji pri svom stavu.

Mina je takođe istakla da stoji iza svega što je rekla o Sanji Stanković, te da tvrdi da ona igra igru i da pravi fejk priče. Sanja je rekla da ne može da se nervira kada je komentarišu osobe kao što je Mina.

Nakon završetka emisije, nervozna Matora se posvađala sa Necom, zbog toga što ju je opsovao. Oni su digli spavaću sobu na noge, ali se tenzija brzo spustila.

U drugom delu spavaće sobe, Ša je besneo zbog svoje supruge Ivane.

Šta sad da radim? Ne treba mi to pomirenje, kad izađem, a ovde me je ostavila kad sam u ku*cu! Uvek sam ja najgori. Ne mogu, znaš da ne smemo da pozdravljamo. Ali "Najveća ljubav za Fontanu" je naša šifra. I da uradim nešto... posle sedam godina, ovako... Ako je tako, ja je ne poznajem. I ja bih bio ljut, okej, ali ne bih je ostavio nikada, ne bih se razveo nikada - objašnjavao je Ša zadrugarima.

Reper se kasnije smirio i seo da doručkuje sa Tarom. Ona mu je poručila da zajedno muče ovu muku, sa čim se on složio.

Nakon ovoga, on je legao da spava, a Tara se smestila kraj njega i domunđavali su se više od pola sata, posle čega su zaspali.

I Tomović je bio ogorčen zbog sinoćnih dešavanja, a u šetnji sa svojim prijateljima je ponovo rekao kako misli da Lepi Mića želi da ga diskvalifikuje i da ga namerno navodi na fizički kontakt.

Nemoj bre, drži se, jak si ti. Ne daj da te izbace iz takta - tešio ga je Zola.

Zola je posle šetnje otišao do sobe za izolaciju, gde boravi kao potrčko sa Miljanom Kulić. Miljana je sa zida sklonila sliku svoje majke i svog sina, a zatim spojila krevet i legla sa Zolom.

Kulićeva nije imala mira, pa je nekoliko puta pokušala da ima nešto više sa Čolićem. Naskakala je na njega, ali ju je on uporno odbijao i govorio joj da legne i da se zagrle.

Miljana, šta ti nije jasno, ne ponižavaj se. Nemoj to da radiš. Lezi u krevet i zagrli me ako hoćeš. Ne radi to, neću da se ljubim, ne zanima me to. Šta imaš sad od ovoga? Ništa, samo sam sutra celi dan nervozan. Shvati, ne želim. Ukapiraj. Razmisli kako je tvojima dok te gledaju - govorio joj je Zola tokom jednog od pokušaja.

Miljana je posle ovih reči završila u suzama.

Kada se smirila, Zola ju je zvao da legnu zajedno i da spavaju, jer ga, po njegovim rečima, ona maltretira već tri sata. Miljana, koja ne priča sa Zolom, pokazala mu je svojim znakovnim jezikom da on spoji krevete, što je on i pokušao, a onda je ona ustala da ubrza proces. Pred spavanje ona je htela da poljubi Zolu, ali ju je on opet odbio.

Laku noć. U obraz, ne (u usta). Nemoj, da li je moguće - kukao je Zola.

Na kraju su zaspali zagrljeni. Ostaje da ispratimo kako će se ovaj, ali i svi ostali odnosi odvijati u nastavku dana.

Autor: M. P.