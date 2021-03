VOJAŽ PRVI PUT OTVORIO DUŠU POSLE RASKIDA: U nju sam se KLEO, bol traje jako DUGO! Evo šta je reperu sad u glavi (FOTO)

Konačno progovorio!

Popularni reper Mihajlo Veruović Vojaž, koji je početkom januara raskinuo sa Breskvicom, prvi put posle kraha njihove veze podelio je sa fanovima svoje emocije i misli o ljubavi, ali dotakao se i zarade. Reper kaže da je bilo mnogo osećanja koje do sada nije imao.

- Kažu to je život, navikni se na njega ili ne živi. Kažu sve je prolazno, pa zašto se onda uopšte navikavati na bilo šta? Ponekad poželim, da sam opet dete i da mi sve stane barem na jedan minut. Da me niko ne zna, da ništa nemam, ali da osetim mir barem na jedan minut, baš kao nekad - naveo je on i dodao:

- Sve što sam ikada stvorio, stvorio sam i radio iz ljubavi. U nju sam se kleo. I kad bi me pitali šta sad mislim o ljubavi, rekao bih sve najlepše. To je divna iluzija, u kojoj momenat zadovoljstva traje kratko, a bol uzrokovan njom jako dugo. Ali moj savet je volite, zauvek. Ja definitivno hoću.

Vojaž je i odgovarao na pitanja svojih fanova, a jedno je bilo vezano za zaradu, te kako raspoređuje novac.

- Imam jako jednostavan sistem obrta novca. 90 posto primanja čuvan i stavljam na stranu, a 10 posto koristim za svakodnevnu upotrebu i sitna ulaganja. Nema potrebe da se razbacujem i glupiram, ciljam da na duge staze imam više svojih investicija i biznisa koje bih mogao da vodim - odgovorio je Vojaž.

Vojaž je otkrio i šta misli o ljubavi na prvi pogled.

- Postoji, ali je opasnija nego bilo šta, jer strasti i vatra u njoj rastu eksponencijalno u pocetku, a isto tako eksponencijalno padaju vremenom To je bolno. Dajte sebi vremena da stvarno upoznate nekoga pre nego što uđete u bilo kakav emotivan odnos - napisao je on na Instagramu.

