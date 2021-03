ZORICA BRUNCLIK DRASTIČNO SMRŠALA, pa otkrila na koji način joj u tome pomaže Kemiš: Sedi u stolici za ljuljanje sa čašom viskija i.... (VIDEO)

Nasmejala sve!

Poznata pevačica Zorica Brunclik iskoristila je višak slobodnog vremena tokom manjka poslovnog angažmana zbog situacije sa koronom, kako bi poradila na svom fizičkom izgledu. Naime, Zorica je odlučila da svoju liniju dovede do savršenstva, a kako je pred premijernim kamerama otkrila i suprug Miroljub Aranđelović Kemiš joj u tome pomaže na jedan način.

- Pazite, to izgleda ovako. Ja se znojim, padam u nesvest, ona instruktorka kaže da dignem ono što se diže, sve žene dobro znamo šta... Znamo šta se diže kad se vežba, ali zadnji teg... A on sedi u stolici za ljuljanje sa čašom viskija i viče: ''Zorka, slušaj je, šta radiš to?!''. I tako se on umara, njemu je uvek najteže - rekla je pevačica kroz osmeh u emisiji ''Premijera''.

Autor: M.K.