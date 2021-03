DARKO LAZIĆ U PROBLEMIMA NAKON SMRTI OCA? Potpuno se promenio, počeo da radi OVO? Svi u šoku!

Da li je ovo zaista istina?

Poznati pevač Darko Lazić navodno je, posle očeve smrti, upao u probleme. Kako navode domaći mediji, oglasio se njegov navodni rođak, koji je ispričao kako se pevač sada ponaša.

- Darko u poslednje vreme ima neke psihičke probleme, nije više isti kao što je bio. Nakon iznenadne smrti oca, za kojeg je bio jako vezan, potpuno se promenio. On se ponaša kao da se ništa nije desilo, još nije svestan da je izgubio jednu od najvažnijih osoba u životu. Počeo je da pije više nego ranije, agresivno se ponaša u određenim trenucima, beži od realnosti - kaže Lazićev rođak, a prenosi "Svet".

- Žena mu je savetovala da popriča sa stručnim licem i da se suoči sa problemom, ali on to odbija i govori da nije lud da ide kod psihijatra. Svi su zabrinuti za njega, jer vide da nije dobro, ali on to ne želi da prizna. Jako je bio vezan za oca, on je zaslužan što je Darko postao pevač - završava priču rođak.



Autor: N.V.