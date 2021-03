KAO SAV NORMALAN SVET: Zdravko Čolić je jedna od najvećih zvezda u regionu, a mnoge će iznenaditi kako živi svakog dana! OTKRIVENI SVI DETALJI

Svaka čast!

I pored ogromne slave na prostorima bivše Jugoslavije, silnih obožavateljki i hitova kojim se ne zna broja, rekorda sa rasprodatih šest Arena u Beogradu, Zdravko Čolić se ponaša kao i na početku karijere - prizemno, skromno, gospodstveno, sa vaspitanjem i manirima.

- On je poznat po tome što je porodičan, posvećen je supruzi i ćerkama. Čuva se od korone, sada kada nema nastupe uživa u svojim hobijima. Ljudi ga često vide kako sedi u prostranom dvorištu i čita knjige, pravi je meraklija. Čim krene lepo vreme on uzme čašu vina, uživa u suncu i svom štivu, malim stvarima. Ume sebi da napravi ugođaj, nikada nije imao grandomanske želje i zahteve, dovoljno mu je njegovo parče zemlje i najmiliji. Skućio se u mirnom kraju i sada ima priliku da u tom miru uživa. Dvorište mu je prostrano i puno zelenila, ima dve kapije i visoke ograde, zaklonjeno je od znatiželjnih pogleda, tako da mu pruža dovoljno privatnosti da može da se opusti. Iako je će za koji mesec napuniti 70 godina, on ne odustaje od džogiranja i uređivanja dvorišta. Imaju oni kućne pomoćnice, ali Zdravko ako poželi nešto da sredi, on će to uzeti i sam uraditi, neće čekati da mu neko dođe i pomogne - otkriva dobro upućeni izvor i dodaje:

- Još jedan dokaz koliko je prizeman i skroman je činjenica da i pored brojnih saradnika koje ima on sve obaveze sam obavlja i završava. Nije mu teško da upali automobil i odradi sve što treba, bez ičije pomoći. Nema tu nekih vozača, saradnika, obezbeđenja... Nikada se nije ponašao kao zvezda, niti je sebe tako doživljavao. Nije ni čudo što ga ljudi toliko vole i što je još od sedamdesetih godina omiljen u narodu. I danas kada ga prepoznaju na ulici ljudi se iznenade što rado stane da se fotografiše, popriča, oslušne sve ono što bi mu rekli. Od komšija ćete čuti samo reči hvale, nikada se skandali ili neke neprijatnosti nisu vezivale za Zdravkovo ime. Ponaša se kao i svaki drugi građanin Srbije, a ne kao javna ličnost - kaže izvor blizak Čoli.

Kako se navodi, Zdravka često viđaju u obližnjim parkovima kao i na Košutnjaku.

- Kuća u kojoj Čola živi sa porodicom nalazi se blizu Košutnjaka u koji Čola često ode. Voli da trči i džogira, pa tako održava kondiciju i fizičku spremnost. Još jedan ritual koji rado ponavlja je odlazak u park sa mlađom ćerkom Larom. Oduvek se trudio da naslednicama pruži normalno detinjstvo i da ne osećaju posledice njegove slave. Zbog toga ih nikada nije javno eksponirao, baš kao ni suprugu Aleksandru. Trudio se da Uni i Lari usadi vrednosti koje i sam poštuje, sa surugom se posvetio njihovom obrazovanju - zaključio je naš izvor.

