Pevačica Ivana Pavković dugo vremena se nije pojavljivala u javnosti, a sada je otkrila kako je uspela da se izbori sa višemesečnom izolacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, tokom koje je, kako kaže, nabacila nekoliko kilograma viška.

Supruga pevača Petra Mitića je ispričala da se od rođenja njihovog deteta suočava sa brojnim strahovima, sa kojima je izašla na kraj zahvaljujući ljubavi i podršci svojih najmilijih.

- Za vreme korone sam se baš ugojila, ali sada sam uspela da se vratim na staro. Često smo bili kod mojih i kod Petrovih, a tamo je zaista nemoguće da se ne jede. Previše smo imali slobodnog vremena, pa smo se nekako svi opustili. Otkad smo se vratili u Beograd, doveli smo se u red i evo, već mesec dana se trudimo da se hranimo zdravo i vratili smo se treninzima.

Ivana je otkrila i da li bi u skorije vreme snimila duet sa mužem.

- Pričali smo na tu temu. Često nas ljudi to pitaju i ja mislim da bi to bilo lepo. Ova korona nas je sve zatekla. On ima jednu spremljenu pesmu već godinu dana i nikako da je izbaci zbog trenutne situacije. Ja sam tek sad počela da idem po studijima, da slušam pesme.

Pevačica je priznala da je uvek u strahu da se nešto ne desi njenim najmilijima.

- Imam strah od toga da se nešto ne desi mojim najmilijima, nekom ko mi je blizak. Meni je najbitnije da su mi svi dobro i da su zdravi. To mi daje vetar u leđa i tera me napred - iskreno je priznala ona.

Autor: N.V.