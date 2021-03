MILJANA ILI ZOLA?! UPRAVO NA PINKU počinju NOMINACIJE, zadrugari i publika odlučuju kome će PRESUDITI!

Sve je spremno za uzbudljivu noć.

Ovonedeljni vođa Marko Đedović odlučio je da napravi pravu pometnju svojim izborom potrčaka, pa za njih odabrao Miljanu Kulić i Lazara Čolića Zolu.

Ovaj odabir doveo je do pravog haosa u ovom odnosu. Turbulencije u sobi za izolaciju bile su prisutne svakog jutra, da bi danas u emisiji "Gledanje snimaka" došlo do toga da je Zola odlučio da stavi svaku tačku na njihov odnos. On je izrazio želju da ga zadrugari nominuju, kako bi video sud naroda.

Voditelj Darko Tanasijević je upravo ušao u Belu kuću, kako bi se odigrala emisija "Nominacije". Zadrugari će birati između Miljane i Zole, a onda će Darko obavestiti takmičare ko je imao najmanju SMS podršku publike ove nedelje i ko će se naći u duelu za izbacivanje.

Emisiju "Nominacije" možete pratiti uživo na televiziji Pink, a nakon nje će uslediti još jedna "Igra istine".

Autor: M. P.